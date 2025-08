Oké, megnyugodhatsz: Somogy sem marad ki az iskola mászófalfejlesztésből

Százöt iskolában épülhet mászófal a következő tanévben az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság programjának köszönhetően. Somogyban három település is érintett: Berzence, Csurgó és Siófok iskoláiban is kialakítanak boulder mászófalat. A fejlesztés célja, hogy a testnevelésórákat élményszerűbbé tegye, és a gyerekeket rendszeres mozgásra ösztönözze tanórákon kívül is. A boulder falakon a tanulók kötélbiztosítás nélkül, alacsony magasságban, biztonságos körülmények között gyakorolhatják a mászást. Az épülő falak 2,7–3,5 méter magasak lesznek, többféle nehézségi fokozattal, és mindenhol esést csillapító szivacsozás is készül.

Mászófal létesül több Somogy vármegyei iskolában

Forrás: Aktív Magyarország

A mászófal egyre népszerűbb

A programban részt vevő iskolák legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, amelyet teljes egészében hazai forrásból biztosít az államtitkárság. A fejlesztés szakmai felügyeletét a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség végzi, a pedagógusok képzésével együtt. Az államtitkárság hangsúlyozta: a falmászás fejleszti a mozgáskoordinációt, erősíti a törzs- és felsőtest izmait, javítja a koncentrációt és a problémamegoldó képességet, miközben önbizalmat épít. Nem véletlen, hogy a sportmászás mára olimpiai sportággá vált, és világszerte egyre népszerűbb a fiatalok körében is.

A fejlesztés által érintett települések

Albertirsa, Alsóörs, Atkár, Balatonkenese, Baracska, Békéscsaba, Berzence, Boldog, Budapest (tíz helyszínen), Bősárkány, Cegléd, Csabacsűd, Csurgó, Debrecen, Dombegyház, Eger, Esztergom, Fertőd, Füzesgyarmat, Gárdony, Gerjen, Gödöllő, Gyomaendrőd, Gyöngyös, Győr, Győrzámoly, Gyula, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Isaszeg, Jászapáti, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kisújszállás, Kisszállás, Kondoros, Lepsény, Létavértes, Letenye, Lőkösháza, Maglód, Magyarbánhegyes, Makó, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Mezőtúr, Mihályi, Miskolc, Monor, Nagykovácsi, Nyírábrány, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtass, Ócsa, Orosháza, Ózd, Pacsa, Pápa, Páty, Répcelak, Seregélyes, Siófok, Szigetvár, Szeged, Szekszárd, Szarvas, Sülysáp, Tápiószőlős, Tát, Tiszalök, Újszilvás, Vésztő, Visegrád és Zalaegerszeg