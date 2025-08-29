Közösen marasztalnák a fiatalokat Kaposváron

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) ezen a néven immáron öt éve dolgozik azon, hogy képezze a jövő szakembereit, s ez alatt az öt év alatt közel negyven százalékkal tudta növelni hallgatói létszámát, mellyel immáron a második leglátogatottabb capmus az országban a gödöllői központ után. A kaposvári városvezetés és a MATE kaposvári központja a jövőben is biztosítja a tudás megszerzésnének lehetőséget és mindent megtesz azért, hogy a városban tartsa Kaposvár tehetségeit.

A MATE és a kaposvári városvezetés együtt dolgozik a kaposvári fiatalok jövőjén

Fotó: Muzslay Péter

A MATE és Kaposvár nem hagyja elveszni a tehetségeket

Pénteken délben Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának rektora és Szita Károly, Kaposvár polgármestere sajtótájékoztatón biztosította a megjelenteket arról, hogy Kaposvár fiataljainak jövője továbbra is biztos kezekben van. – Az elmúlt öt év alatt úgy sikerült növelnünk a beiratkozottak számát, hogy a ponthatárokat is folyamatosan emeltük, így tehát nem csak mennyiségben, hanem minőségeben is növekedni tudtunk. Harmadik éve tartunk ott, hogy ezer fölé tudtuk emelni az újonnan beiratkozók számát, idén pedig minden eddigi rekordot megdöntöttünk, hiszen közel 1200-an választották a MATE képzéseit. A vidéki felsőoktatás népszerűsége nem csak töretlen, hanem növekedik, ami azt mutatja, hogy a kaposvári felsőoktatás vonzerő – mondta el a rektor.

– Ez pedig részben annak is köszönhető, hogy megkapjuk a várostól azt az információt, hogy milyen képzésre van igénye a helyi infrastruktúrának, a helyi vállalkozásoknak. Célunk, hogy az itteni szűkebb pátria részére képezzünk mérnököket, közgazdászokat, tanárokat. Eddig négy területen indítottunk képzéseket, az elmúlt években pedig a helyi igényekre támaszkodva hoztuk létre a műszaki képzéseket is, amihez hozzácsatoljuk a mechatronikai képzéseinket is, melynek létrejöttét szintén a helyi vállalkozások generálták – tette hozzá a rektor.

A MATE idén elérte a rekord jelentkezői létszámot

Fotó: Muzslay Péter

– 2019 volt az az év, amikor a város polgáraival közösen eldöntöttük, hova akarunk eljutni 2030-ig. Négy sarkalatos pontot határoztunk meg. Erősödjön a gazdaságunk, legyünk egészségesebbek, szülessen minél több gyermek és legyünk fennarathatóak. Tehát alakítsunk ki egy olyan struktúrát, ahol mi magunknak teremtünk meg mindent. Adjuk meg a kaposváriaknak a lehetőséget, hogy Kaposváron tanulhassanak, hogy ne kelljen albérletet fizetniük, hogy Kaposvár legyen az, ahol olcsóbban tanulhatnak – mondta el Szita Károly, Kaposvár polgármestere.