Pontosabb lett, de így is több mint száz milliót fizetett ki júliusban a MÁV

Címkék#máv#vonat#vihar

A menetrendszerűségi adatokat júliusban főként a vihar határozta meg, amely július 7-8-án orkánerejű széllel tört be az országba és jelentős károkat okozott mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában. A pusztítás mértékét látva azonban figyelemre méltó, hogy a haladéktalanul megkezdett és éjjel-nappal zajló kárelhárítás, illetve a haváriahelyzetben gyorsan kialakított, alternatív forgalmi rend jelentős mértékben ellensúlyozni tudta a vihar hatásait – tájékoztatott a MÁV-csoport.

Klein Péter Nándor

Így a hónap egészében végül az előző év azonos időszakához képest nagymértékben, nem kevesebb, mint 8%-kal alakult kedvezőbben a MÁV-csoport vonatainak pontossága: 80,43%-os lett. További pozitív fejlemény, hogy tavalyhoz képest csökkent a napi késési mutatók ingadozási mértéke is. Mindez természetesen nemcsak a hatékony haváriakezelés eredménye: a vártnál kedvezőbb adatokhoz júliusban is hozzájárultak azok a tartós javulást eredményező intézkedések (a célzott infrastrukturális beavatkozások, illetve elsősorban a vontatójármű-beszerzések), amelyek hosszabb távon és folyamatosan támogatják a menetrendszerűségi adatok javuló tendenciáit.

Fotó: MW
Fotó: MW

Mindezzel együtt a vihar természetesen jelentős nyomokat hagyott a pontossági adatainkban. Júliusban a vonatok 3,95%-a szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Utasaink részére így mintegy 103 millió forintos kártérítést fizettünk ki az év hetedik hónapjára vonatkozóan. (A VOLÁN-járatok és a HÉV-ek esetében továbbra is 0,5% alatt maradt a 20 percet meghaladó késések aránya.)

Komoly károkat okozott a vihar

A balatoni vasútvonalak közül az észak-balatoni fővonalon 68%, a 30-ason 73% körül alakult a menetrendszerűség. Mint emlékezetes, a vihar épp ebben az országrészben okozta a legnagyobb károkat és fennakadásokat, amit a vasúttársaság adatai is tükröznek: a júliusi adat így nemcsak a hálózati átlagnál, hanem a 2024-es év hasonló értékeinél is kedvezőtlenebbül alakult. Ezt a negatív menetrendi hatást a Tópart IC-k – FLIRT motorvonattal való közlekedtetéséből adódó – jobb menetrendtartása, gyorsabb utascseréje és a többi IC-, illetve expresszvonat élén közlekedő nagyteljesítményű mozdony tudta csak ellensúlyozni valamelyest. 

IC-vonataink és a rajtuk található prémium ülőhelyek az értékesítési adatok tanulsága szerint továbbra is népszerűek voltak és kerékpáros utasaink száma a nyár második hónapjában is kiemelkedően magas volt.  A csoportos utazások száma a júniusi csúcshoz képest visszaesett, de 2024 azonos hónapjánál jóval magasabban alakult.

 

 

