2 órája
Megújult a nagyatádi Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
Ismét a megszokott helyen dolgozhatnak a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ munkatársai és a helyi nyugdíjas klub tagjai Nagyatádon. Átadták a felújított központ épületét.
Ludas László polgármester örömének adott hangot, hogy végre korszerű, otthonos környezetben tudják végezni munkájukat az itt dolgozók, valamint kellemesebb környezetben tudják eltölteni szabad idejüket az itteni nyugdíjas klub tagjai. Igaz, a háromszázmillióhoz még hozzá kellett tenni mintegy negyven milliót, de úgy érzem, megérte a befektetés, hisz a nagyatádi emberek életét teszi szebbé, otthonosabbá, tette hozzá a polgármester.
Ivókné Pintér Melinda, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatója hozzátette, mindez kihat a hozzájuk tartozó 18 település szociális munkájára, amit 120 munkatársával látnak el.