Ludas László polgármester örömének adott hangot, hogy végre korszerű, otthonos környezetben tudják végezni munkájukat az itt dolgozók, valamint kellemesebb környezetben tudják eltölteni szabad idejüket az itteni nyugdíjas klub tagjai. Igaz, a háromszázmillióhoz még hozzá kellett tenni mintegy negyven milliót, de úgy érzem, megérte a befektetés, hisz a nagyatádi emberek életét teszi szebbé, otthonosabbá, tette hozzá a polgármester.

Megújult a nagyatádi Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

Fotó: Györke József

Ivókné Pintér Melinda, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatója hozzátette, mindez kihat a hozzájuk tartozó 18 település szociális munkájára, amit 120 munkatársával látnak el.