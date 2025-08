Mentális felkészülés a legfontosabb a Thor Gym terminátora számára

A sportág nemcsak a nemzetközi elit körében hódít, de már Magyarországon is egyre többen indulnak rajta. Kaposváron is feltűntek olyan versenyzők, akik nemcsak felkészültségükkel, hanem elhivatottságukkal is példát mutatnak. Barkóczy László beszélgetett Lukács Tamással, aki nemrég tért vissza egy nemzetközi Hyrox-versenyről, hogy megértsük, mi hajtja őt előre ebben a brutális, mégis rendkívül motiváló sportágban.