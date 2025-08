Mészáros Tibor: Erőt és lendületet ad a Csiky művészeti igazgatása

Mészáros Tibor, a 70 éve állandó társulattal rendelkező kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas művészeti vezetője szerint a nézőkkel való jó kapcsolat alapja a párbeszéd, s ez nem merülhet ki egy-egy előadás megtekintésében; jólesik a folyamatos visszajelzés darabválasztásról, színészekről, szerepformálásról. A kezdetek óta hiszi: ezért a társulatért érdemes dolgozni, harcolni, olykor küzdeni.

Mészáros Tibor a kaposvári színház jövőjéről

– 2019-ben érkezett Kaposvárra, s 2022-ben már nemcsak színész-rendezőként, hanem a színház művészeti vezetőjeként is dolgozott azon, hogy sokunk kedves teátruma még inkább „magára találjon”. Mi a titok nyitja?

– Nem tudok titokról, szeretek dolgozni. Ezt szeretem csinálni, a színházat. 2022-ben is „magánál volt” a Csiky, éppen ez adta az erőt és lendületet, hogy a kínálkozó lehetőséget – a művészeti igazgatás feladatát – elfogadjam dr. Fülöp Péter igazgató úrtól. Az, hogy ezt lehetőségként élhettem meg, az magának a Csiky Gergely Színháznak és a társulatnak volt köszönhető. Azt éreztem és érzem azóta is, hogy ezért a csapatért érdemes dolgozni, harcolni, olykor küzdeni, ha kell.

– Felesége, Krajcsi Nikolett is társulati tag, egyre több darabban játszik fergetegesen. Kaposváron évtizedekkel ezelőtt is éltek- alkottak színészházaspárok, most is több pár tagja a társulatnak, ami fokozottabb kötődést jelent városhoz, színházhoz…

– Családias, biztonságos légkört jelent ez számomra. Remélem a többiek számára is. Ezek a párosok barátok is az életben, együtt tudnak gondolkozni, és egy-egy előadásban akár többlettöltetet is jelenthet a privát kapcsolatok ereje. Ebben hiszek, mivel nekem is mindig felüdülés együtt játszani a feleségemmel. A közönség pedig élvezi ezt a „bennfentességet”, ha tudja, hogy egy szerep-pár mögött valódi kapcsolat is van…

– A művészeti igazgató egy-egy évad műsortervének összeállításakor elsősorban darabban gondolkodik, vagy egy-egy színészegyéniség, netán művészházaspár tehetsége, lelkülete, mi több: kívánsága is nyom a latba a művek kiválasztásánál?