Somogyi Nyugdíjasok

Nótákkal emlékeztek a régmúlt nyarakra

Varga László

Bár még nincs vége a nyárnak, a Mezőcsokonyai Nyugdíjasklub már a múlt pénteken nyárbúcsúztató rendezvényt tartott a régóta nyugdíjas egykori és jelenlegi polgármester szőlőbirtokán, amelyre családtagok és barátok is meghívást kaptak. Miközben a kondérban főtt a körömpörkölt, a részvevők a cseresznyefa árnyékában a mögöttük hagyott időszakról beszélgettek, felidézve a régmúlt nyarak hangulatát is, amikor még az eső után mezítláb lehetett szaladgálni a meleg tócsában és jól elkülönült egymástól a négy évszak. 

Fotó: Varga László

A nosztalgia nem volt véletlen, ugyanis a klubtagok többsége már jócskán benne van a korban, Háklár Tiborné klubvezető szerint pedig a létszámuk is jócskán megfogyatkozott. Amikor a zenész is megérkezett, rögvest dalra fakadt a jó hangú társaság, az emlékezés pedig a továbbiakban már csak a nótákban nyilvánult meg. Mindezek láttán talán még a nyár sem siet átadni a stafétát…   

 

