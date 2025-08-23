Nótákkal emlékeztek a régmúlt nyarakra

Bár még nincs vége a nyárnak, a Mezőcsokonyai Nyugdíjasklub már a múlt pénteken nyárbúcsúztató rendezvényt tartott a régóta nyugdíjas egykori és jelenlegi polgármester szőlőbirtokán, amelyre családtagok és barátok is meghívást kaptak. Miközben a kondérban főtt a körömpörkölt, a részvevők a cseresznyefa árnyékában a mögöttük hagyott időszakról beszélgettek, felidézve a régmúlt nyarak hangulatát is, amikor még az eső után mezítláb lehetett szaladgálni a meleg tócsában és jól elkülönült egymástól a négy évszak.

Mezőcsokonyai Nyugdíjasklub már a múlt pénteken nyárbúcsúztató rendezvényt tartott

Fotó: Varga László

A nosztalgia nem volt véletlen, ugyanis a klubtagok többsége már jócskán benne van a korban, Háklár Tiborné klubvezető szerint pedig a létszámuk is jócskán megfogyatkozott. Amikor a zenész is megérkezett, rögvest dalra fakadt a jó hangú társaság, az emlékezés pedig a továbbiakban már csak a nótákban nyilvánult meg. Mindezek láttán talán még a nyár sem siet átadni a stafétát…