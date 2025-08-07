Békemisszió Koszovóban – Kaposvárról indul a magyar KFOR egység

A Magyar Honvédség 33. váltásának kibocsátó ünnepségén csaknem 400 tartalékos és szerződéses katona sorakozott fel a kaposvári Táncsics Mihály laktanya udvarán. A szeptembertől induló, fél évig tartó MH KFOR misszió keretében a katonák Koszovóban teljesítenek szolgálatot. Az ünnepségre meghívást kaptak a résztvevők hozzátartozói is, akik az ország minden részéből érkeztek. A misszió végrehajtására kijelölt kontingenst a Kaposváron állomásozó második lövész zászlóalj állította össze, és a mintegy 400 fős állomány túlnyomó része is ebből az alakulatból került ki.

MH KFOR misszó: fél évre elbúcsúztak a katonák

Fotó: Lang Róbert

MH KFOR kontingens – a magyarok több mint 20 éve megbízható szövetségesek

Gaspor Tibor ezredes, a MH Klapka György 1. Páncélosdandár dandárparancsnok-helyettese az ünnepségen elmondta, a váltás kibocsátása nem csupán egy katonai esemény, hanem tanúsága annak a hivatástudatnak, elkötelezettségnek és szakmai felkészültségnek, amely a magyar katonát mindig is jellemezte itthon és külföldön egyaránt.

"A KFOR misszó a NATO egyik legrégebbi békefenntartó művelete ma is kulcsszerepet játszik a Nyugat-Balkán biztonságának, stabilitásának fenntartásában. A Magyar Honvédség már több mint két évtizede részese a nemzetközi erőfeszítésnek. Katonáink minden egyes váltása bizonyította, hogy Magyarország megbízható szövetséges"

– fogalmazott.

Újra jelentkezett – visszahívta a közösség

A búcsúzók között van Hegedűs Gábor tartalékos százados, aki elmondta, hogy korábban Maliban már járt misszióban. –Hat hónapot töltöttem ott kiképzőként, és most újra jelentkeztem. Tavaly két katonai jellegű filmben is forgattam, kaszkadőrködöm és színészkedem, szerepeltem a S.E.R.E.G. című sorozatban is. Logisztikai tisztként most a katonai szakmai angol nyelvet szeretném fejleszteni, és a közösség mindig visszahív, visszahúz. Ez az, ami megfog a honvédségben – mondta a Sonline.hu-nak Hegedűs Gábor.

Szeptemberben indulnak

– A katonák kiválóan felkészültek, július végén sikeresen végrehajtották a zárógyakorlatot. A kibocsátó ünnepséget követően néhány hét szabadságot kapnak, majd szeptemberben megkezdődik az első állomány kiutazása. A tervek szerint március végén, április elején térnek haza – mondta Kozák Piroska őrnagy, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár kommunikációs főtisztje. Mint kiemelte, a kontingens a Pristina melletti Novo Selo Bustri nevű részében táborozik. Itt található a legnagyobb létszámban magyar katonai jelenlét, és a táborparancsnokságot is magyar vezetés látja el. A békefenntartó misszió feladatai közé tartozik a tömegkezelés, a folyamatos járőrözés, és a hozzá kapcsolódó felderítés.

