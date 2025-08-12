Az egészségünkkel fizetünk az ízélményért, pedig ezek az ételek 5 nap alatt átprogramozzák az agyadat

Egy friss kísérlet szerint már öt nap is elég ahhoz, hogy az ultrafeldolgozott ételek (angolul: ultra-processed foods, röviden: UPF) megváltoztassák az agy inzulinérzékenységét. Ezek az élelmiszerek nemcsak a vércukorszint, hanem az étvágy és a jutalmazásérzés szabályozására is hatnak – vagyis pont arra, ami miatt újra meg újra visszanyúlunk ezekhez a termékekhez.

Élelmiszerfüggőség veszélyei

Mi az a „ultrafeldolgozott” élelmiszer és miért probléma?

Ezek olyan élelmiszerek, amelyek több lépésben, ipari körülmények között készülnek, gyakran laborban előállított adalékokkal, mesterséges aromákkal, emulgeálószerekkel vagy színezékekkel dúsítva.

Tipikus példák:

cukros reggelizőpelyhek

csomagolt pékáruk

chipsek, sós rágcsák

ízesített joghurtok és tejitalok

készételek, pizzák

olcsó felvágottak, virslik

édesített üdítők és energiaitalok

Bár finomak, ezek az ételek gyakran tápanyagban szegények, de sóban, cukorban és zsiradékban gazdagok – így egyszerre hízlalnak, gyulladást keltenek, és még az agyunkat is átprogramozzák.

5 nap – ennyi elég a változáshoz

Egy nemrégiben végzett vizsgálat során a résztvevők napi szinten 1200 kalóriával több UPF-et fogyasztottak, mint korábban. Az eredmények ijesztőek:

romlott az agy inzulinérzékenysége

nőtt a vágy az ilyen típusú ételek iránt

nehezebbé vált az ellenállás a nassolásnak

A máj zsírosodása is megindult – mindössze öt nap után. Sőt, még akkor sem tért vissza teljesen a normál működés, amikor a résztvevők visszatértek a kiegyensúlyozott étrendhez.

És ez még csak a kezdet. Ha az étrend legalább 20 százalékát UPF-ek teszik ki, az már jelentősen növeli a demencia kockázatát is.

Mégsem mindegy, mit eszünk

A kutatások szerint az ultrafeldolgozott ételek túlzott fogyasztása szívbetegségek, cukorbetegség, emésztési zavarok, elhízás, sőt akár depresszió kialakulásához is vezethet. Ez nem egy trend, hanem globális egészségügyi kérdés.

– Az ultrafeldolgozott élelmiszerek esetében az a probléma, hogy a hosszas és magas szintű feldolgozás következtében jelentősen csökken a bennük található értékes tápanyagok mennyisége. Ez pedig az agy működésére is hatással van. Különösen fontos az omega-3 zsírsav, amely az agy számára nélkülözhetetlen, különösen a gyerekek és a várandós kismamák esetében.