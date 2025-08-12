augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszer

3 órája

Az egészségünkkel fizetünk az ízélményért, pedig ezek az ételek 5 nap alatt átprogramozzák az agyadat

Címkék#agy#élelmiszer#kísérlet#étel

A legtöbb ember már rutinosan dobálja a bevásárlókosarába a csomagolt pékárut, a gyorsfagyasztott pizzát, a reggelizőpelyhet vagy az energiaitalt. De vajon belegondolunk-e abba, hogy ezek az élelmiszerek nemcsak a testünkre, hanem az agyunk működésére is komoly hatással vannak?

Bodor Nikolett
Az egészségünkkel fizetünk az ízélményért, pedig ezek az ételek 5 nap alatt átprogramozzák az agyadat

Fotó: Karnok Csaba

Egy friss kísérlet szerint már öt nap is elég ahhoz, hogy az ultrafeldolgozott ételek (angolul: ultra-processed foods, röviden: UPF) megváltoztassák az agy inzulinérzékenységét. Ezek az élelmiszerek nemcsak a vércukorszint, hanem az étvágy és a jutalmazásérzés szabályozására is hatnak – vagyis pont arra, ami miatt újra meg újra visszanyúlunk ezekhez a termékekhez.

Élelmiszerfüggőség veszélyei
Élelmiszerfüggőség veszélyei

Mi az a „ultrafeldolgozott” élelmiszer és miért probléma?

Ezek olyan élelmiszerek, amelyek több lépésben, ipari körülmények között készülnek, gyakran laborban előállított adalékokkal, mesterséges aromákkal, emulgeálószerekkel vagy színezékekkel dúsítva.

Tipikus példák:

  • cukros reggelizőpelyhek
  • csomagolt pékáruk
  • chipsek, sós rágcsák
  • ízesített joghurtok és tejitalok
  • készételek, pizzák
  • olcsó felvágottak, virslik
  • édesített üdítők és energiaitalok

Bár finomak, ezek az ételek gyakran tápanyagban szegények, de sóban, cukorban és zsiradékban gazdagok – így egyszerre hízlalnak, gyulladást keltenek, és még az agyunkat is átprogramozzák.

 

5 nap – ennyi elég a változáshoz

Egy nemrégiben végzett vizsgálat során a résztvevők napi szinten 1200 kalóriával több UPF-et fogyasztottak, mint korábban. Az eredmények ijesztőek:

  • romlott az agy inzulinérzékenysége
  • nőtt a vágy az ilyen típusú ételek iránt
  • nehezebbé vált az ellenállás a nassolásnak
  • A máj zsírosodása is megindult – mindössze öt nap után. Sőt, még akkor sem tért vissza teljesen a normál működés, amikor a résztvevők visszatértek a kiegyensúlyozott étrendhez.

És ez még csak a kezdet. Ha az étrend legalább 20 százalékát UPF-ek teszik ki, az már jelentősen növeli a demencia kockázatát is.

 

Mégsem mindegy, mit eszünk

A kutatások szerint az ultrafeldolgozott ételek túlzott fogyasztása szívbetegségek, cukorbetegség, emésztési zavarok, elhízás, sőt akár depresszió kialakulásához is vezethet. Ez nem egy trend, hanem globális egészségügyi kérdés.

– Az ultrafeldolgozott élelmiszerek esetében az a probléma, hogy a hosszas és magas szintű feldolgozás következtében jelentősen csökken a bennük található értékes tápanyagok mennyisége. Ez pedig az agy működésére is hatással van. Különösen fontos az omega-3 zsírsav, amely az agy számára nélkülözhetetlen, különösen a gyerekek és a várandós kismamák esetében.

Hosszú távon az ultrafeldolgozott ételek rendszeres fogyasztása növeli az elhízás, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem kell messzire mennünk a példával: a cukorbetegek esetében a magas vércukorszint károsítja az erek falát, ami az agyat is érinti, így ez komoly problémákat okozhat.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek ízét úgy alakítják, hogy a lehető legvonzóbb legyen, és minél többet akarjunk belőlük fogyasztani – ezt az ízfokozók teszik lehetővé.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy már gyerekkorban megtanítsuk a kicsiknek, ne szokjanak rá ezekre az ételekre. Nem szabad jutalmazni őket csokival, cukorral vagy chipsszel, mert így ezek az ételek érzelmi jutalomként rögzülnek az agyukban. Ennek a következménye, hogy felnőttként vágyni fognak majd ezekre az ételekre, hiszen egész életükben ezek voltak a „jutalomfalatok”.

Van azonban megoldás, az úgynevezett detox-diéta. Ha valaki képes két hétig kerülni az ultrafeldolgozott ételeket, az ízlelőbimbói újra regenerálódnak, így érzékenyebbé válnak a természetes ízekre - mondta el Vass Bence kaposvári dietetikus.

 

Így védheted ki

Az egyik legegyszerűbb módszer a megelőzésre: nézd meg az összetevőlistát!
Ha háromnál több, nehezen értelmezhető adalékanyag szerepel rajta – például emulgeálószerek, sűrítőanyagok, aromák – akkor valószínűleg egy UPF-ről van szó.

Ne a csomagolás alapján dönts – a műanyag zacskó nem az ellenség. A valódi kérdés az, mi van benne.

Az egy-két összetevős ételek – fagyasztott zöldségek, natúr joghurt, halkonzerv, teljes kiőrlésű gabona, diófélék, feldolgozatlan hús vagy hal – sokkal inkább közelebb állnak a természeteshez, mint a mesterségesen „turbózott” gyorsételek.

Fontos megjegyezni: nem minden rövid összetevőlista jelent minőségi táplálékot. Ha egy termék csupán három alapanyagból áll, például cukor, növényi olaj és só, az nem jelenti azt, hogy egészséges.

 

A döntés a tiéd

A modern élelmiszeripar nem könnyíti meg a dolgunkat, de az irányítás a mi kezünkben van. Minél több valódi, természetes, minimálisan feldolgozott ételt fogyasztunk, annál inkább támogatjuk a testünk és az agyunk egészségét. Egy kis tudatosság elég lehet ahhoz, hogy ne váljunk függővé – és ne fizessünk hosszú távon az „ízélményért” az egészségünkkel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu