Mielőtt elindulnál a Balatonról: heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést

– Heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést: az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es és az M5-ös autópálya közötti szakaszon, az M1-es autópályán Tatabánya és Budapest között, az M6-os és az M7-es autópályán Tárnok és Érd térségében, továbbá az M2-es autóúton Vác térségében – tájékoztatott vasárnap délelőtt az Útinform. – Fokozott figyelemmel és biztonsággal közlekedjenek!

Azt is közölték: az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!



