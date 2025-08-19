3 órája
Különleges fejezet: nem sok idejük volt, csomagoltak és elvitték a MIG-eket
A magyar katonai MIG-ek történetében Taszár különleges fejezetet érdemel. Mégis csomagolniuk kellett, elvitték a MIG-eket Somogyból.
A kecskeméti reptéren álló, kifosztott MIG-ek története Taszárra irányította a figyelmet. A régi fotókon feltűnnek a legendás vadászgépek, és a taszári légibázis egykori parancsnoka felidézte kérésünkre, hogyan kellett költözniük.
A taszári MIG-ek költözésének története
A daytoni békeszerződés megkötése után Magyarország vállalta, hogy állomásoztatja a békefenntartó csapatokat, idézte fel Pintér Zoltán. 1995 szeptemberében érkeztek meg az első amerikai katonák Taszárra, és utána „eszméletlen mennyiségű logisztikai anyagot ömleszettek" a taszári reptérre, és elkezdtek építkezni.
– Össze kellett húzni egy kis helyre a repülőgépeket, és rájöttünk, hogy esélyünk sincs – emlékezett az egykori parancsnok. – 96-ban már nem tudtunk repülni, mert akkora forgalom volt, ezért a taszári ezred pilótái átjártak Pápára, hogy fenntartsák a jártasságukat.
Ezt természetes módon követte, hogy a repülőgépek nagy részét már 96-ban átvitték Pápára, csak egy-két SZUHOJ szállítása maradt a következő esztendőre. Sok filmfelvétel és fotó maradt a korszakból, az amerikaiak szereplésével, mert ők már itt voltak, amikor a taszáriaknak költöznük kellett, magyarázta.
Így búcsúztak a MIG-ek TaszártólFotók: Lang Róbert
A pápai repülés közben a honvédség irányítói rájöttek, hogy a taszári alakulat ilyen körülmények között nem tartható fenn tovább, és megszüntették a Kapos Harcászati Repülőezredet, majd megalakult a Kapos Bázis Repülőtér, emlékezett. A bázis repülőtér elsődleges funkciókja az lett, hogy kiszolgálják az ideérkező IFOR-erőket, és tartalék repülőteret biztosítsanak a magyar honvédség repülő alakulatai számára, számolt be róla Pintér Zoltán, a bázis repülőtér egykori parancsnoka a sonline.hu-nak.