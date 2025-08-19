augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Különleges fejezet: nem sok idejük volt, csomagoltak és elvitték a MIG-eket

Címkék#bázis#honvédség#MIG

A magyar katonai MIG-ek történetében Taszár különleges fejezetet érdemel. Mégis csomagolniuk kellett, elvitték a MIG-eket Somogyból.

Kovács Gábor László
Különleges fejezet: nem sok idejük volt, csomagoltak és elvitték a MIG-eket

A kecskeméti reptéren álló, kifosztott MIG-ek története Taszárra irányította a figyelmet. A régi fotókon feltűnnek a legendás vadászgépek, és a taszári légibázis egykori parancsnoka felidézte kérésünkre, hogyan kellett költözniük.   

MIG-ek Taszáron Fotó. Lang Róbert
MIG-ek Taszáron Fotó. Lang Róbert

A taszári MIG-ek költözésének története

A daytoni békeszerződés megkötése után Magyarország vállalta, hogy állomásoztatja a békefenntartó csapatokat, idézte fel Pintér Zoltán. 1995 szeptemberében érkeztek meg az első amerikai katonák Taszárra, és utána „eszméletlen mennyiségű logisztikai anyagot ömleszettek" a taszári reptérre, és elkezdtek építkezni. 

– Össze kellett húzni egy kis helyre a repülőgépeket, és rájöttünk, hogy esélyünk sincs – emlékezett az egykori parancsnok. – 96-ban már nem tudtunk repülni, mert akkora forgalom volt, ezért a taszári ezred pilótái átjártak Pápára, hogy fenntartsák a jártasságukat. 

Ezt természetes módon követte, hogy a repülőgépek nagy részét már 96-ban átvitték Pápára, csak egy-két SZUHOJ szállítása maradt a következő esztendőre. Sok filmfelvétel és fotó maradt a korszakból, az amerikaiak szereplésével, mert ők már itt voltak, amikor a taszáriaknak költöznük kellett, magyarázta. 

Így búcsúztak a MIG-ek Taszártól

Fotók: Lang Róbert

A pápai repülés közben a honvédség irányítói rájöttek, hogy a taszári alakulat ilyen körülmények között nem tartható fenn tovább, és megszüntették a Kapos Harcászati Repülőezredet, majd megalakult a Kapos Bázis Repülőtér, emlékezett. A bázis repülőtér elsődleges funkciókja az lett, hogy kiszolgálják az ideérkező IFOR-erőket, és tartalék repülőteret biztosítsanak a magyar honvédség repülő alakulatai számára, számolt be róla Pintér Zoltán, a bázis repülőtér egykori parancsnoka a sonline.hu-nak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu