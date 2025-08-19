Különleges fejezet: nem sok idejük volt, csomagoltak és elvitték a MIG-eket

A kecskeméti reptéren álló, kifosztott MIG-ek története Taszárra irányította a figyelmet. A régi fotókon feltűnnek a legendás vadászgépek, és a taszári légibázis egykori parancsnoka felidézte kérésünkre, hogyan kellett költözniük.

MIG-ek Taszáron Fotó. Lang Róbert

A taszári MIG-ek költözésének története

A daytoni békeszerződés megkötése után Magyarország vállalta, hogy állomásoztatja a békefenntartó csapatokat, idézte fel Pintér Zoltán. 1995 szeptemberében érkeztek meg az első amerikai katonák Taszárra, és utána „eszméletlen mennyiségű logisztikai anyagot ömleszettek" a taszári reptérre, és elkezdtek építkezni.

– Össze kellett húzni egy kis helyre a repülőgépeket, és rájöttünk, hogy esélyünk sincs – emlékezett az egykori parancsnok. – 96-ban már nem tudtunk repülni, mert akkora forgalom volt, ezért a taszári ezred pilótái átjártak Pápára, hogy fenntartsák a jártasságukat.

Ezt természetes módon követte, hogy a repülőgépek nagy részét már 96-ban átvitték Pápára, csak egy-két SZUHOJ szállítása maradt a következő esztendőre. Sok filmfelvétel és fotó maradt a korszakból, az amerikaiak szereplésével, mert ők már itt voltak, amikor a taszáriaknak költöznük kellett, magyarázta.