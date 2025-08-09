Minden nincs veszve - egy jótett margójára

Hogy mi jár a fejemben??

Az elmúlt napok nehézsége, hogy elveszítettem az emberek felé vetett bizalmam, hogy rohanó világot élünk és nincs empátia, tolerancia békesség az emberek között! De aztán mégis érkezik valami, ami újra békét ad, hogy még minden nem veszett el és igenis van még...Létezik....

Tegnap egy újabb nehéz nappal birkóztam, de még vissza volt az ügyintézésemből a Posta és a temető! Siettem mint mindig, hogy a dolgok végére érjek! Leparkoltam az Ezredév utca sarkán. Kiugrottam az autóból és elindultam a postára, tele volt az agyam a megoldandó problémákkal! Elintéztem a dolgom és visszafelé, ahogy befordultam az Ezredév utcába, belémhasított, Úr isten hány óra?Nem vettem parkolójegyet! Amilyen szerencsés vagyok, biztosan megbüntettek, nyugtáztam magamnak! Ahogy az autóhoz közeledtem, észleltem a kis Piroskát, vagyis a büntetés valóban rajta volt az autón!

Odaléptem, hogy leveszem amikor, de rá volt tűzve egy parkoló cetli a zacskóra! Levettem és értetlenül álltam és bámultam: most ez mi??? Amikor már vagy 10 perce álltam értetlenkedve, egy férfi hang megszólalt valahonnan. Körbe néztem, de nem láttam senkit. Teljes volt a káosz bennem: vége, teljesen megbolondultam, gondoltam. Amikor a hang újra megszólalt: láttam, ahogy ráteszik az autójára, abban a pillanatban bedobtam az automatába a pénzt és hoztam a jegyet, rátettem a büntetésre, mondta a hang. – Menjen be, mutassa meg, hogy egyezik az időpont, mondja meg, épp elment jegyért így eltörlik a büntetését!

Meglepetten álltam ott, a társasház alatt, ahol az első emeleti erkélyről szólt hozzám az Úr! Csak annyit tudtam mondani, azonnal fizetem önnek a jegy árát!

Annyit mondott mosolyogva nem kell, de pirospont, megfordult és bement az erkélyről!

Nem ismerem az Urat, sosem láttam, de szeretném neki megköszönni a segítségét, emberségét, és hogy visszaadta a lelkemnek az emberi értékeket! Hálásan köszönöm! Remélem eljut hozzá üzenetem!