Balaton
2 órája
Mindenki előtt nyitva áll az új Földvár Beach Marina elektromos kikötő
Az új balatonföldvári e-kikötő területe szabadon látogatható a nagyközönség számára. A kikötő a széles testű hajók és katamaránok befogadására is alkalmas, és a 175 hajóhelyből 18 vendéghajóhelyet biztosít, amivel a Balaton egyik kiemelkedő helyszínévé vált. Átmeneti ideig az elektromos szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
