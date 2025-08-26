augusztus 26., kedd

Balaton

1 órája

Mindenki előtt nyitva áll az új Földvár Beach Marina elektromos kikötő

Címkék#balatonföldvári#Földvár Beach Marín#vendéghajóhely#kikötő

Sonline.hu

Az új balatonföldvári e-kikötő területe szabadon látogatható a nagyközönség számára. A kikötő a széles testű hajók és katamaránok befogadására is alkalmas, és a 175 hajóhelyből 18 vendéghajóhelyet biztosít, amivel a Balaton egyik kiemelkedő helyszínévé vált. Átmeneti ideig az elektromos szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

 

