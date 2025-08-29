augusztus 29., péntek

Miniszteri elismerés a képalkotó eljárások kaposvári úttörőjének

Címkék#Kaposvár#Szász Krisztina#Kaposi Mór Oktató Kórház

Sonline.hu

Tárgyjutalommal járó elismerést kapott Szász Krisztina, a Kaposi Mór Oktató Kórház Képalkotó Diagnosztikai Centrumának radiológus főorvosa a közelmúltban. Szász Krisztina nem csak Kaposváron, de a dél-dunántúli régióban, illetve Magyarországon is új képalkotó eljárások bevezetésének úttörője volt. Az invazív radiológiai eljárások közül magyarországi viszonylatban elsők közé tartozik, akik direkt angiográfiát, illetve értágítást végeztek 1976-ban, majd a 2000-es évektől az agyi ereken is. Hosszú, magas színvonalú szakmai tevékenysége mellett az orvostanhallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek képzésére, oktatására külön kiemelt hangsúlyt helyezett, melynek eredményeként generációk nőttek fel. Jelentős szerepet játszott Kaposváron, a dél-dunántúli régióban létrejött idegsebészet kialakításában, fejlődésében. 

 

