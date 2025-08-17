augusztus 17., vasárnap

Szépségverseny

45 perce

Ez a borsodi lány lett a legszebb a Balaton-parton – ilyen volt a Miss Olympians Beach döntője

Tíz versenyző részvételével zajlott augusztus 16-án a döntő, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg Balatonlellén. A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjazásban részesültek.

Krausz Andrea

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, a szabadstrandon lévő Olympians Beach területén. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői cím, és a közönségdíj egyaránt a celldömölki Molnár Szofié lett. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

Hatodik alkalommal rendezték meg a Miss Olympians Beach szépségversenyt
A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek estélyiben is színpadra léptek
Fotó: Muzslay Péter

62 indulóból 10 döntős

Az idei versenyre hatvanketten adták le nevezésüket, közülük választották ki a húsz elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik juthatnak a döntőbe.
– A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben lépett a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.
A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.

Miss Olympians' Beach Balatonlelle

Fotók: Muzslay Péter

Értékes nyeremények a Miss Olympians Beach versenyén

A nyerteseket értékes ajándékokkal halmozták el: a Dubajba szóló utazásoktól az arany nyakláncon át a szépészeti ajándékutalványokig, wellnesshétvégékig és okostelefonig, sokféle felajánlást kaptak, összesen közel hatmillió forint értékben.
– Senki nem ment haza üres kézzel, minden résztvevő nyert valamit – hangsúlyozta a főszervező.

Sérült lábbal is vállalta a döntőt 

Az eseményre hatalmas érdeklődés mellett került sor, hiszen Magyarország első és egyetlen beach szépségversenyéről van szó. A programot színesítette Subecz Tamás, Demjén Ferenc vokalistájának fellépése, valamint Király Linda előadása.
– Közel ezer érdeklődő kísérte figyelemmel az eseményt, amely fergeteges hangulatban zajlott. Bár a végén feltámadt a szél, még egy rövid bulit is tartottunk. A lányok rendkívül elkötelezettek voltak, egyikük például sérült lábbal teljesítette végig a versenyt – mondta Varga Andrea Lusy.

 

