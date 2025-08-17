Ez a borsodi lány lett a legszebb a Balaton-parton – ilyen volt a Miss Olympians Beach döntője

A verseny győztese a sajószentpéteri Koleszár Lili lett, akit a Miss Olympians Beach királynőjeként koronáztak meg Balatonlellén, a szabadstrandon lévő Olympians Beach területén. Az első udvarhölgy címet a makói Tóth-Kása Klaudia, míg a második udvarhölgy címet a pécsi Schneicher Szilvia nyerte el. A Best Body királynői cím, és a közönségdíj egyaránt a celldömölki Molnár Szofié lett. Különdíjat vehetett át Tóth-Kása Klaudia, valamint a budapesti Cervetto Buenavida Leticia Rozália is.

A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek estélyiben is színpadra léptek

Fotó: Muzslay Péter

62 indulóból 10 döntős

Az idei versenyre hatvanketten adták le nevezésüket, közülük választották ki a húsz elődöntőst, majd júliusban derült ki, kik juthatnak a döntőbe.

– A tíz döntős kisestélyiben, NEBBIA bodyban, bikiniben és Crystal Store nagyestélyiben lépett a közönség elé – emelte ki Varga Andrea Lusy, az esemény főszervezője.

A zsűriben helyet foglalt Kardos Anna influencer, modell és szépségkirálynő, Nyergesi Tímea, a Nagy Ő nyertese, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Badalik Szabolcs, a 78-szoros strandlabdarúgó-válogatott, valamint Nagy Renáta, a Házasság első látásra című műsor szereplője. A zsűri elnöki tisztét Demkó Tamás, a Vill-Esco Zrt. tulajdonosa töltötte be.