augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szemétügy

1 órája

A bokrok miatt nem vitték el a szemetes zsákokat, válaszolt a MOHU

Címkék#MOHU#zöldhulladék#zsák#híd

Cikkünkre reagált szemétszállító vállalat. Előbb otthagyták a szabályosan kitett zöldhulladékot, de aztán elszállították, és magyarázatot adtak a történtekre.

Kovács Gábor László

A nyugdíjas férfi egészen a MOHU ügyfélszolgálatáig eljutott, megoldást keresve. Az idős férfi Zselicszentpálon él, és a kertes házát gondozza. Legutóbb nagy mennyiségű zöldhulladéka keletkezett, amit szépen bezsákolt. Várta a begyűjtő autót, előre pontosan felkészült, miután az év elején szórólapokon tájékoztatta a szolgáltató a településen élőket, hogy mely napokon szállítják el a zöldhulladékot. Az adott napon jött is a kukásautó, és elvitte még a harmadik szomszéd háza elől is a hasonló módon becsomagolt zöldhulladékot, ám az olvasónk otthona előtti zsákokat egyszerűen otthagyta.  

A MOHU azóta megoldotta a problémát
A MOHU azóta megoldotta a problémát
Fotóillusztráció: MW

Illetékest keresett a MOHU-nál

A nyugdíjas azonban nem akarta annyiban hagyni a dolgot, és elindult, hogy illetékest keressen. Többször telefonált, majd eljutott a MOHU kaposvári ügyfélszolgálatához is. Az ott dolgozó hölgy meghallgatta a panaszát, majd jegyzőkönyvet készített, hogy annak alapján eljárhassanak. Választ azonban csak a jegyzőkönyv rögzítésének időpontja után, a hivatali határidő leteltével adnak majd. Később kiderült, hogy ez a határidő 30 nap. Vagyis még egy hónapon keresztül éktelenkedik és bomlik majd a zöldhulladék a háza előtt, bosszankodott az idő férfi, aki szerint egyszerűbb megoldás lehetett volna, ha küldenek egy autót, ami elszállítja a zsákokat.

Válaszolt és szállított a MOHU 

Az említett ügyet a MOHU ügyfélszolgálati munkatársai kivizsgálták és megállapították, hogy mindössze annyi történt, hogy a helyszínen a zöldhulladékos zsákokat a gépkocsi híd mellett, a bokrok tövénél helyezték el, így a gyűjtőjárat számára nem volt észrevehető. A bejelentővel egyeztettek a kollégák, a zöldhulladék elszállítása pedig ezt követően természetesen megtörtént – írták.
Az ilyen esetek is rávilágítanak milyen fontos, hogy a lakosság a zöldhulladékot mindig jól látható, a közlekedést nem akadályozó módon helyezze ki, így a begyűjtés minden érintett számára gyorsan és zökkenőmentesen megtörténhet, vonták le a tanulságot. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu