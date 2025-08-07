1 órája
A bokrok miatt nem vitték el a szemetes zsákokat, válaszolt a MOHU
Cikkünkre reagált szemétszállító vállalat. Előbb otthagyták a szabályosan kitett zöldhulladékot, de aztán elszállították, és magyarázatot adtak a történtekre.
A nyugdíjas férfi egészen a MOHU ügyfélszolgálatáig eljutott, megoldást keresve. Az idős férfi Zselicszentpálon él, és a kertes házát gondozza. Legutóbb nagy mennyiségű zöldhulladéka keletkezett, amit szépen bezsákolt. Várta a begyűjtő autót, előre pontosan felkészült, miután az év elején szórólapokon tájékoztatta a szolgáltató a településen élőket, hogy mely napokon szállítják el a zöldhulladékot. Az adott napon jött is a kukásautó, és elvitte még a harmadik szomszéd háza elől is a hasonló módon becsomagolt zöldhulladékot, ám az olvasónk otthona előtti zsákokat egyszerűen otthagyta.
Illetékest keresett a MOHU-nál
A nyugdíjas azonban nem akarta annyiban hagyni a dolgot, és elindult, hogy illetékest keressen. Többször telefonált, majd eljutott a MOHU kaposvári ügyfélszolgálatához is. Az ott dolgozó hölgy meghallgatta a panaszát, majd jegyzőkönyvet készített, hogy annak alapján eljárhassanak. Választ azonban csak a jegyzőkönyv rögzítésének időpontja után, a hivatali határidő leteltével adnak majd. Később kiderült, hogy ez a határidő 30 nap. Vagyis még egy hónapon keresztül éktelenkedik és bomlik majd a zöldhulladék a háza előtt, bosszankodott az idő férfi, aki szerint egyszerűbb megoldás lehetett volna, ha küldenek egy autót, ami elszállítja a zsákokat.
Otthagyta a szabályosan kitett zöldhulladékot a MOHU
Válaszolt és szállított a MOHU
Az említett ügyet a MOHU ügyfélszolgálati munkatársai kivizsgálták és megállapították, hogy mindössze annyi történt, hogy a helyszínen a zöldhulladékos zsákokat a gépkocsi híd mellett, a bokrok tövénél helyezték el, így a gyűjtőjárat számára nem volt észrevehető. A bejelentővel egyeztettek a kollégák, a zöldhulladék elszállítása pedig ezt követően természetesen megtörtént – írták.
Az ilyen esetek is rávilágítanak milyen fontos, hogy a lakosság a zöldhulladékot mindig jól látható, a közlekedést nem akadályozó módon helyezze ki, így a begyűjtés minden érintett számára gyorsan és zökkenőmentesen megtörténhet, vonták le a tanulságot.
