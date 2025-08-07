A bokrok miatt nem vitték el a szemetes zsákokat, válaszolt a MOHU

A nyugdíjas férfi egészen a MOHU ügyfélszolgálatáig eljutott, megoldást keresve. Az idős férfi Zselicszentpálon él, és a kertes házát gondozza. Legutóbb nagy mennyiségű zöldhulladéka keletkezett, amit szépen bezsákolt. Várta a begyűjtő autót, előre pontosan felkészült, miután az év elején szórólapokon tájékoztatta a szolgáltató a településen élőket, hogy mely napokon szállítják el a zöldhulladékot. Az adott napon jött is a kukásautó, és elvitte még a harmadik szomszéd háza elől is a hasonló módon becsomagolt zöldhulladékot, ám az olvasónk otthona előtti zsákokat egyszerűen otthagyta.

A MOHU azóta megoldotta a problémát

Illetékest keresett a MOHU-nál

A nyugdíjas azonban nem akarta annyiban hagyni a dolgot, és elindult, hogy illetékest keressen. Többször telefonált, majd eljutott a MOHU kaposvári ügyfélszolgálatához is. Az ott dolgozó hölgy meghallgatta a panaszát, majd jegyzőkönyvet készített, hogy annak alapján eljárhassanak. Választ azonban csak a jegyzőkönyv rögzítésének időpontja után, a hivatali határidő leteltével adnak majd. Később kiderült, hogy ez a határidő 30 nap. Vagyis még egy hónapon keresztül éktelenkedik és bomlik majd a zöldhulladék a háza előtt, bosszankodott az idő férfi, aki szerint egyszerűbb megoldás lehetett volna, ha küldenek egy autót, ami elszállítja a zsákokat.