Előállt az új tarifával a MOHU: szeptembertől változnak a palackvisszaváltás díjai, ez mindenkit érint

Szeptember elsejétől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban, amely alaposan felforgathatja a jelenlegi rendszert. A MOHU igazságosabb elosztást ígér, a nagyobb áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne. A vidéki kisboltok feltehetően jobban járnak az új rendszerrel.

Kategória Jelenlegi (Ft./palack) Szeptember 1-től (Ft./palack)

400 nm feletti bolt 7,5 3,5

200 – 400 nm közötti bolt 7,5 7,5

200 nm alatti bolt 7,5 11,5

Kézi visszaváltó pont 5 11,5

Havonta mintegy 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, de az eloszlás korántsem egyenletes: a kisboltokban jóval alacsonyabb a forgalom, míg a hipermarketekben és szupermarketekben sokszor sorban állással jár a visszaváltás. A MOHU szerint ezen változtatni kell, ezért szeptember 1-től új díjszabást vezetnek be, írta meg a Pénzcentrum.

A Pénzcentrum megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára elmondta: több komoly kifogásuk is van a MOHU szeptembertől tervezett új, a palack-visszaváltáshoz kapcsolódó költségtérítési tarifa rendszerével szemben. Augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU közölte, ha úgy tetszik, ezzel egyoldalúan módosította a szerződést, hogy szeptember elsejétől a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a jelenlegi 7,5 forintos gépi visszaváltásért már csak palackonként 3,5 forintot kapnak majd.

Jöhetnek a bolt nélküli visszaváltó pontok

A MOHU ugyanakkor hangsúlyozta: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek kezelési díjként, ennek nagy része a nagy láncokhoz került. A rendszer átalakításával szerintük a kisebb üzletek is nagyobb részt kapnak, így több településen válhat könnyebben elérhetővé a visszaváltás.

A társaság adatai szerint a Re-pont automaták európai szinten is kimagasló, 95 %-os rendelkezésre állással működnek, ugyanakkor a napi tisztítás elmaradása sok boltban fennakadásokat okoz. A MOHU szerint a kezelési díj pontosan azt is fedezi, hogy a boltok elvégezzék ezt a feladatot, ám a boltok közel 80 százalékában ez még mindig nem valósul meg maradéktalanul.