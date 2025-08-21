augusztus 21., csütörtök

Előállt az új tarifával a MOHU: szeptembertől változnak a palackvisszaváltás díjai, ez mindenkit érint

Igazságosabb elosztást ígérnek. Előállt az új tarifával a MOHU: szeptembertől változnak a palackvisszaváltás díjai.

Kovács Gábor László
Szeptember elsejétől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban, amely alaposan felforgathatja a jelenlegi rendszert. A MOHU igazságosabb elosztást ígér, a nagyobb áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne. A vidéki kisboltok feltehetően jobban járnak az új rendszerrel. 

Szeptembertől új MOHU tarifa az üvegvisszaváltásban


Kategória                              Jelenlegi (Ft./palack)    Szeptember 1-től (Ft./palack)

  • 400 nm feletti bolt                              7,5                              3,5 
  • 200 – 400 nm közötti bolt                7,5                              7,5 
  • 200 nm alatti bolt                               7,5                             11,5 
  • Kézi visszaváltó pont                            5                              11,5

Havonta mintegy 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, de az eloszlás korántsem egyenletes: a kisboltokban jóval alacsonyabb a forgalom, míg a hipermarketekben és szupermarketekben sokszor sorban állással jár a visszaváltás. A MOHU szerint ezen változtatni kell, ezért szeptember 1-től új díjszabást vezetnek be, írta meg a Pénzcentrum. 

A Pénzcentrum megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára elmondta: több komoly kifogásuk is van a MOHU szeptembertől tervezett új, a palack-visszaváltáshoz kapcsolódó költségtérítési tarifa rendszerével szemben. Augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU közölte, ha úgy tetszik, ezzel egyoldalúan módosította a szerződést, hogy szeptember elsejétől a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a jelenlegi 7,5 forintos gépi visszaváltásért már csak palackonként 3,5 forintot kapnak majd. 

Jöhetnek a bolt nélküli visszaváltó pontok

A MOHU ugyanakkor hangsúlyozta: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek kezelési díjként, ennek nagy része a nagy láncokhoz került. A rendszer átalakításával szerintük a kisebb üzletek is nagyobb részt kapnak, így több településen válhat könnyebben elérhetővé a visszaváltás.

A társaság adatai szerint a Re-pont automaták európai szinten is kimagasló, 95 %-os rendelkezésre állással működnek, ugyanakkor a napi tisztítás elmaradása sok boltban fennakadásokat okoz. A MOHU szerint a kezelési díj pontosan azt is fedezi, hogy a boltok elvégezzék ezt a feladatot, ám a boltok közel 80 százalékában ez még mindig nem valósul meg maradéktalanul.

A jövőben ugyanakkor új lehetőségek is jöhetnek: a MOHU megerősítette, hogy dolgoznak úgynevezett „boltnélküli visszaváltó pontok” kialakításán is, ahol az utalványokat azonnal készpénzre lehet váltani.

A somogyi kisboltoknak jól jön az erősítés

A vidéki kisboltoknál a göngyölegek visszaváltásának mértéke egy adott szintre beállt, mert a vásárlók számához igazodva állandósult, míg a multiknál még mindig folyamatosan nő a visszaváltott palackok száma, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke. A MOHU-nál azért hozták a szeptemberi változtatást, mert látták, hogy hova áramlik vissza a pénz jelentős mennyiségi növekedést okozva. Szerinte azért is igazságosabb az új rendszer, mert a kisboltok kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, így arányosan nagyobb munkaterhet ró rájuk az üvegvisszaváltás. Másrészt támogatja a kisboltokat,  ha több pénz marad náluk az üvegvisszaváltás után, mert az árrés stop a kis üzleteket is érintette, bár nem rájuk szabták, hanem a multikra, de a kisboltok lépéskényszerbe kerültek, és kénytelenek voltak követni az árcsökkenést, ami a vevők számára kedvező ugyan, de a vidéki kisüzletek gazdálkodását feszítetté tette.      

 

 

 

 

 

