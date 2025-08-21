1 órája
Előállt az új tarifával a MOHU: szeptembertől változnak a palackvisszaváltás díjai, ez mindenkit érint
Szeptember elsejétől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban, amely alaposan felforgathatja a jelenlegi rendszert. A MOHU igazságosabb elosztást ígér, a nagyobb áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne. A vidéki kisboltok feltehetően jobban járnak az új rendszerrel.
Szeptembertől új MOHU tarifa az üvegvisszaváltásban
Kategória Jelenlegi (Ft./palack) Szeptember 1-től (Ft./palack)
- 400 nm feletti bolt 7,5 3,5
- 200 – 400 nm közötti bolt 7,5 7,5
- 200 nm alatti bolt 7,5 11,5
- Kézi visszaváltó pont 5 11,5
Havonta mintegy 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, de az eloszlás korántsem egyenletes: a kisboltokban jóval alacsonyabb a forgalom, míg a hipermarketekben és szupermarketekben sokszor sorban állással jár a visszaváltás. A MOHU szerint ezen változtatni kell, ezért szeptember 1-től új díjszabást vezetnek be, írta meg a Pénzcentrum.
A Pénzcentrum megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára elmondta: több komoly kifogásuk is van a MOHU szeptembertől tervezett új, a palack-visszaváltáshoz kapcsolódó költségtérítési tarifa rendszerével szemben. Augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU közölte, ha úgy tetszik, ezzel egyoldalúan módosította a szerződést, hogy szeptember elsejétől a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a jelenlegi 7,5 forintos gépi visszaváltásért már csak palackonként 3,5 forintot kapnak majd.
Jöhetnek a bolt nélküli visszaváltó pontok
A MOHU ugyanakkor hangsúlyozta: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek kezelési díjként, ennek nagy része a nagy láncokhoz került. A rendszer átalakításával szerintük a kisebb üzletek is nagyobb részt kapnak, így több településen válhat könnyebben elérhetővé a visszaváltás.
A társaság adatai szerint a Re-pont automaták európai szinten is kimagasló, 95 %-os rendelkezésre állással működnek, ugyanakkor a napi tisztítás elmaradása sok boltban fennakadásokat okoz. A MOHU szerint a kezelési díj pontosan azt is fedezi, hogy a boltok elvégezzék ezt a feladatot, ám a boltok közel 80 százalékában ez még mindig nem valósul meg maradéktalanul.
A jövőben ugyanakkor új lehetőségek is jöhetnek: a MOHU megerősítette, hogy dolgoznak úgynevezett „boltnélküli visszaváltó pontok” kialakításán is, ahol az utalványokat azonnal készpénzre lehet váltani.
A somogyi kisboltoknak jól jön az erősítés
A vidéki kisboltoknál a göngyölegek visszaváltásának mértéke egy adott szintre beállt, mert a vásárlók számához igazodva állandósult, míg a multiknál még mindig folyamatosan nő a visszaváltott palackok száma, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Egyesület elnöke. A MOHU-nál azért hozták a szeptemberi változtatást, mert látták, hogy hova áramlik vissza a pénz jelentős mennyiségi növekedést okozva. Szerinte azért is igazságosabb az új rendszer, mert a kisboltok kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, így arányosan nagyobb munkaterhet ró rájuk az üvegvisszaváltás. Másrészt támogatja a kisboltokat, ha több pénz marad náluk az üvegvisszaváltás után, mert az árrés stop a kis üzleteket is érintette, bár nem rájuk szabták, hanem a multikra, de a kisboltok lépéskényszerbe kerültek, és kénytelenek voltak követni az árcsökkenést, ami a vevők számára kedvező ugyan, de a vidéki kisüzletek gazdálkodását feszítetté tette.