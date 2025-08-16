A számok önmagukért beszélnek: ebben a mutatóban mögöttünk kullog Európa

Már Európában is szemet szúrt a magyarok teljesítménye: üvegvisszaváltásban elsők lettünk, közölte a Mohu. Magyarországon a visszaváltási rendszer tavalyi bevezetése óta a gyártók, fogyasztók és a kereskedelem szereplői közös erőfeszítésének köszönhetően jelentős előrelépés történt az italcsomagolások hulladékkezelésében, írta meg a VG.

Jól működik a visszaváltás a Mohu-nál

Fotó: MW

A Mohu is elégedett lehet, mert rekordot döntöttek

Egy évvel a visszaváltási rendszer (DRS) bevezetése után már meghaladta a 80 százalékot, volt olyan hónap, amelyben már a 90 százalékot is a visszaváltási arány, a REpont automaták elérhetősége pedig egyre inkább boltválasztási szemponttá vált a fogyasztóknak. Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség főtitkára szerint a kimagasló visszaváltási és újrahasznosítási arányok mögött

a gyártók,

a kereskedelmi szereplők,

a hulladékkezelési szakemberek

és a fogyasztók

közös erőfeszítései állnak, amelyeket a szabályozó hatóságokkal és a kormányzattal való szoros együttműködés tett lehetővé. A hazai lakosság gyorsan megszokta a visszaváltási rendszert, állította a Mohu.

A számok önmagukért beszélnek

A tavalyi bevezetés óta a hazai lakosság több mint 2,7 milliárd darab visszaváltási díjas terméket vitt vissza a Re-pont automatákba vagy kézi átvételi pontokra. Az idei nyár rekordokat hozott a visszaváltás terén: egyes napokon a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a 15 milliót. A mostani 80 százalékos visszaváltási arány európai viszonylatban is kiváló eredmény, és várhatóan 2026-ra állandósul majd a 90 százalék feletti érték. A korábbi, házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerben az italcsomagolások visszagyűjtési aránya mindössze 30-35 százalék körüli volt. A visszaváltási rendszerért felelős Mohu zárt logisztikai rendszert működtet, így az összegyűjtött csomagolás garantáltan újrahasznosításra kerül, nem jut a szemétégetőbe vagy lerakóba, állítja a cég.

Mégis távozik a Mohu vezér

Távozik Pethő Zsolt a Mohu éléről, derült ki a Mol-csoport közleményéből, melyben több személyi változásról is beszámoltak, írta meg a Pénzcentrum. Sajtóhírek szerint ennek oka az volt, hogy az üvegvisszaváltási rendszer veszteséget termelt, holott közben rekordot döntöttek. A Mohu ugyanis tavaly 2024-ben 50 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A cég szerint ez várható volt, mert az első években a nagyberuházások, a palackvisszaváltó gépek beszerzése miatt még vastagon mínuszra számítottak. Csakhogy közben a cég és a lakosság napi 15 milliós rekordot döntött palackvisszaváltásokban, ráadásul a cég 2024-ben összesen 32,9 milliárd forint egyéb bevételhez jutott a vissza nem váltott palackok után.