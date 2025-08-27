4 órája
Mókus a MotoGP-t is meghódította
A motorosok egyik legnagyobb versenyén a kaposvári Herczeg Balázs is megmutatta mitől döglik a légy. Mókus meghódította a MotoGP-t.
Fotó: Herczeg Balázs
Nem csak motoros berkekben, de már sokkal szélesebb körben is ismert Herczeg Balázs, alias Mókus neve. A motoros lélegzetelállító mutatványait Somogy számos településén is láthatták rajongói, ezúttal pedig a MotoGp Balaton Circuit futamán is bemutatkozott a MugenRace és Havas Péter segítségével. Herczeg Balázst kérdeztük élményeiről.
Herczeg Balázst a Motoros Sportszövetség az Év Férfi Sportolójának is választotta, de a Street Freestyle Európa-kupán is végzett már az előkelő második helyen. És ez csak pár dolog a motoros érdemei közül. Ezúttal a MotoGp-t is meghódította, ami egy felejthetetlen élmény volt számára.
– Ezen a versenyen nagyon ott kell lenni fejben. Borzasztóan feszített a tempó, a televíziós közvetítéshez nagyon pontosan kellett tartatunk magunka. Nekem az ötödik és a kilencedik kanyar között kellett csinálnom a bemutatómat, ami úgy érzem nagyon jól sikerült – mondta el Herczeg Balázs, Mókus.
Balázs most először vett részt MotoGp-n, és elmondása szerint, ha mindent neki kellett volna intéznie, most sem vágott volna bele. – Kaptam egy megkeresést Havas Pétertől, a MotoGp magyarországi szervezőjétől, hogy vegyek részt ezen a versenyen. Mivel nekem a szervezésre, az engedélyeztetésre így a szezon közepén semmi időm sincs, kértem, segítsen ebben nekem. Péter meg is csinált mindent, ami nem kis feladat. Nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni egy ilyen versenyen, a motor is nagyon komoly átvizsgálásokon esik át. Többször került már szóba, hogy részt kellene vennem a versenyen, de nem volt rá kapacitásom eddig – tette hozzá Mókus.
Ha valaki élőben is megcsodálná Mókust, akkor ezen a hétvégén a Szigetvári Campingben megteheti azt szombaton délelőtt.