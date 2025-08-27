Herczeg Balázs, alias Mókus a MotoGp-t is meghódította

– Ezen a versenyen nagyon ott kell lenni fejben. Borzasztóan feszített a tempó, a televíziós közvetítéshez nagyon pontosan kellett tartatunk magunka. Nekem az ötödik és a kilencedik kanyar között kellett csinálnom a bemutatómat, ami úgy érzem nagyon jól sikerült – mondta el Herczeg Balázs, Mókus.

Balázs most először vett részt MotoGp-n, és elmondása szerint, ha mindent neki kellett volna intéznie, most sem vágott volna bele. – Kaptam egy megkeresést Havas Pétertől, a MotoGp magyarországi szervezőjétől, hogy vegyek részt ezen a versenyen. Mivel nekem a szervezésre, az engedélyeztetésre így a szezon közepén semmi időm sincs, kértem, segítsen ebben nekem. Péter meg is csinált mindent, ami nem kis feladat. Nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni egy ilyen versenyen, a motor is nagyon komoly átvizsgálásokon esik át. Többször került már szóba, hogy részt kellene vennem a versenyen, de nem volt rá kapacitásom eddig – tette hozzá Mókus.

Mókus bemutatóit imádja közönsége (korábbi felvétel)

Fotó: Faluhelyi Balázs

Ha valaki élőben is megcsodálná Mókust, akkor ezen a hétvégén a Szigetvári Campingben megteheti azt szombaton délelőtt.