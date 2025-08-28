36 perce
Kivénhedt Zsigulival készül a pap a Pokol torkába
Afrika után ismét különleges vállalkozásra adta fejét Molnár Attila somogyhárságyi plébános: néhány nap múlva a híres Selyemutat szeretné bejárni közgazdász barátjával. Egy 43 éves 1200-as piros Zsigulival, tucatnyi ország érintésével jut el Molnár Attila a 12 ezer kilométerre lévő célig.
A Kaposvári Egyházmegye Székelyföldről származó vagány papját, Molnár Attila plébánost kérdeztük az újabb „szent őrületéről”.
– Egy plébános életében motivációs erő az izgalom?
– Nem izgalomnak nevezném, ami bennem feszül, inkább egy folyamatosan komfortzónán kívüli tartózkodásból eredő, állandó felajzott állapot, ami hajt és motivál. Lassan húsz éve élek szórványban, ahol lételem ez a modell- és mintanélküliség. Itt szokatlan megoldások és eszköztelen módszerek, konkrét és azonnali válaszok érvényesülnek, s idővel rájöttem, hogy szeretem is ezt a „nem normális” lelkipásztori életet. Itt „horzsol” az Evangélium, és hiteles istenkapcsolatból kell fakadjon minden moccanása a lelkipásztornak, különben az ember önmaga karikatúrájává válik. Fárasztó ugyan, de egyben gyönyörű is ez a folytonos tettrekészség.
– Mely országokon át vezet az útjuk?
– A Horvátország, Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Afganisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán útvonalon megyünk, s végül vissza Üzbegisztánba indulunk. Taskentből repülünk haza. A jól bevált modellen nem változtatunk, Fáth Gergely somogyhárságyi közgazdász barátommal indulunk. Ő az ész a csapatban, a pénzügyi dolgaink, a tervezés, és a logisztika mestere. Most annyi változás van Afrikához képest, hogy nem adjuk el az autót a célban. Sierra Leonéban kénytelek voltunk, mert sem pénzünk, sem időnk nem volt visszahozni Magyarországra. Ezúttal viszont a járgányunk is hazatér Hárságyra. Két cserkészbarátunk ugyanis végzetesen megfertőződött a tervünktől, és ők kirepülnek Taskentbe, és egy másik útvonalon hazakocsikáznak a Ladával. Bódog András Domonkos és Said Balázs fiatal, vállalkozó szellemű pécsi srácok, akik hozzánk hasonlóan kellően beütötték a fejüket egy ilyen kalandhoz…
– S miért éppen ez az úticél?
– A történelmi Selyemút, elsősorban mint kulturális kihívás, volt a vonzó. A Selyemút jelentőségét nem lehet eltúlozni. Látni és bejárni akarjuk azt az útvonalat, ahol áruk, eszmék, nyelvek, kultúrák, vallások és mindenféle népek és náció kavalkádja hullámzott át évszázadokon át; Kelet és Nyugat fő ütőere volt egykor. Megnéznénk, hogy büszke és híres városaiból mi maradt meg a 21. századra. Nincsenek Ezeregyéjsza meséit vizionáló naiv illúzióink, csupán szeretnénk bepillantást nyerni Kelet szellemiségébe. Az út második fele már teljesítménytúra inkább; a Pamír-Highwayon végig menni embert és technikát próbáló kihívás. Ilyen magashegyi körülmények között még egyikünk sem járt. A Pamír hegységben ez az útvonal a világ második legmagasabban fekvő járható „közútja”. Az Ak-Baital hágó, ami az átjárója ennek az hegyi átkelőnek, közel 4700 méter magasságban van tengerszint felett. Ott már az oxigén is ritkább, mint a magyar turista. Tudtommal hárságyi személyautó arra még nem ficánkolt…
A várható „kulturális detox”-élmény is motivált bennünket; merthogy ez komfortzónán-kívüliség a javából.
– Hogy definiálná nem mindennapi vállalkozását? Álom, virtus vagy misszió?
– Ha álom, akkor gimnáziumi olvasmányélmények táplálták. Nagyon szerettem a „Nagyok” útleiírásait böngészni, akkor még esélyét sem láttam, hogy valaha lesz lehetőségem utazásra. Virtusnak sem utolsó, nemes és szép teljesítménynek tűnik úgy szellemi-lelki, mint fizikai értelemben. Misszió? Nincs ilyen fennkölt küldetéstudatunk; ha sikerül akkor talán mások is kapnak erőt és lendületet, hogy kis helyről, nagyot álmodva, jó csapattal és erős közösséggel az ember háta mögött, meg lehet valósítani a nagy vágyakat is.
– Milyen lelki vonzata lesz ennek az útnak?
– Még izgatottan várom. Nyitottan és szabadon, nagy lélekkel készülök. A Remény szentévének zarándokai vagyunk az idén. Korábbi afrikai utunk is zarándoklat volt. Egy életre megtanultam: sosem a megtett út hossza, hanem a belső, lélekben való utazás a legfontosabb, ami párhuzamosan fut egy ekkora utazás során. Nyilván sok szépet lát, tapasztal az ember, új élmények, tájak, személyek szegélyezik az utat, de a bennünk zajló változás még kalandosabb és színesebb. Afrikában rádöbbentem, hogy sok mindenben meg tudom lepni én is önmagam. Amiről azt gondoltam, hogy kiborít, vagy összeroppant, elviselhetetlen vagy megemészthetetlen, ott, a szélsőségesen fárasztó, kimerült vagy veszélyes körülmények közepette döbbentem rá, hogy tengersok türelem van bennem, készség a jóra, odafigyelés és gyengédség, humor és az elengedés készsége. Amikor azt hittük, hogy mindennek vége, egyszer csak jött az erő és a kegyelem, és felfakadtak a rejtett források, s mehettünk tovább. Ami itthon véresen komolynak, nélkülözhetetlennek tűnt, ott hirtelen semmivé, súlytalanná vált. Sokat tanultam magamról és Gergő barátomról; sokkal többet, mint az országokról, amin áthaladtunk közben. Én nagyon nehezen indulok el bárhová, és megérkezni sem szeretek, de úton lenni fantasztikus élmény. Kapu Tibor űrhajósunk mondotta szépen, hogy „minden kaland lényege, hogy végül hazatalálj”. Remélem, hogy ez az út is segít önmagamhoz, teremtett voltom és istengyermekségem forrásához egy kicsit közelebb kerülni…
Szentek és magyarok nyomán megyünk végig, kik már kitaposták az utat előttünk. Utunk védőszentje, Szent Vendel mellé, aki állandó pártfogónk, úgy is, mint a templomom patrónusa, úgy is, mint a barmok védőszentje, ezúttal Szent Piroska császárnét választottam, akit Bizáncban meg is látogatunk a Selyemút első nagy templomában, a Hagia-Sophiában. Mégiscsak Árpád-házi magyar szentünk, és egyházmegyénk védőszentjének, Szent László királynak leánya. De találkozunk a kappadókiai atyákkal is, Örményországban Világosító Szent Gergellyel, aki sok ditrói magyar-örmény barátomnak védőszentje. Nem tudunk olyan messze menni, hogy magyarok ne jártak volna ott. Elég, ha csak a mi utunkat is feltérképező híres orientalistákra Stein Aurélra, Bálint Gáborra, a Zichy-expedícióra, de mindenekelőtt és főleg Vámbéry Árminra gondolunk. Utazásunk egyik fénypontja azon falak között lesz, ahol az a nevezetes nexusa volt Vámbéry Árminnak a bukharai emirrel… Azt gondolom, jó lesz magyarként és katolikus hívőként jelen lenni Keleten, moccanni fog a szív, élni a lélek és dagadni a kebel…
– Miért kívánkozik egy pap a Pokol-torkába?
– Székely vagyok, s gyergyói még amellé. A Békás-szorosban gyakran játszottam gyermekkoromban a Pokol tornácán, így a Pokol torka nem hat rám ijesztően. E Karakorum sivatagi látványosság Gergő barátom vágya, ki más kísérné, mint egy pap, hogy onnan épségben haza is rángassa szegény párát?
– Mit szeretne bizonyítani e vállalkozással?
– Semmit. Szent Ignác fiai, a jezsuiták nevelnek, Istennek hála, sikerült nekik leszoktatni időközben minden bizonyítási kényszerről.
– 43 éves Zsigulival nem tűnik túl nagy merészségnek útnak indulni?
– Bizonyos szempontból igen, de már egyszer ez a technika szélsőséges körülmények között bizonyított. Kibírta Marokkó kősivatagját, Mauritánia homokját, Szenegál úttalan útjait. Nem félünk az autótól, nem ő lesz a leggyengébb láncszem ebben a történetben. Ék-egyszerű a technikája: víz, olaj és benzin legyen, a többi az árokparton is megszerelhető. A nagy igazságok, hatalmas ideológiák, bonyolult dogmák is a végén mindig rettenetesen egyszerűek.
– Miről tudna mesélni ez a felújított piros járgány?
– Szegény nem sok mindenről. Az ő meséje most kezdődik. Egy helyi egyházközségi képviselőtestületi tagunk autója volt. Halála után az özvegyétől vásároltam meg. Eddig csak misére, temetőbe és bevásárolni járó autó volt, biztos vagyok benne, hogy még el sem hagyta a négy évtized alatt Baranyát. Fontos szempont volt, hogy somogyhárságyi autó legyen, amely ilyen kalandra elkíséri a falu papját, hasonlóan az előbbihez, amivel Afrikát megjártuk.
– Gondolom, erős a háttérima-bázis…
– Rengetegen tartják fölöttünk az eget imádságukban. Az édesanyák és családjaink aggódó szeretete, híveink szemöldöke, ahogyan az úticélt meghallva a homlokukig szalad és kezüket összecsapják: mind-mind jele hatalmas szeretetüknek, amivel kísérik utunkat. De természetesen a paptestvérek határon innen és túl, a kispapok, a cserkészek, fiatalok, egyetemisták, apácák és szerzetesek: óriási imabázist hoztak létre és tettek már eddig is a hátunk mögé. Van olyan hívünk is, aki elzarándokolt értünk Máriagyüdre, olyan kispap, aki böjtöt is vállalt sikeres és gyümölcsöző utunkért, és főleg biztonságos hazatérésünkért. Irán-Afganisztán-Tádzsikisztán forrongó vidék, ránk fér nagyon és jólesik ez a rengeteg lelki felajánlás.
