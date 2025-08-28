Kivénhedt Zsigulival készül a pap a Pokol torkába 

A Kaposvári Egyházmegye Székelyföldről származó vagány papját, Molnár Attila plébánost kérdeztük az újabb „szent őrületéről”.

– Egy plébános életében motivációs erő az izgalom?

– Nem izgalomnak nevezném, ami bennem feszül, inkább egy folyamatosan komfortzónán kívüli tartózkodásból eredő, állandó felajzott állapot, ami hajt és motivál. Lassan húsz éve élek szórványban, ahol lételem ez a modell- és mintanélküliség. Itt szokatlan megoldások és eszköztelen módszerek, konkrét és azonnali válaszok érvényesülnek, s idővel rájöttem, hogy szeretem is ezt a „nem normális” lelkipásztori életet. Itt „horzsol” az Evangélium, és hiteles istenkapcsolatból kell fakadjon minden moccanása a lelkipásztornak, különben az ember önmaga karikatúrájává válik. Fárasztó ugyan, de egyben gyönyörű is ez a folytonos tettrekészség.

Úton van Molnár Attila

Fotó: MW

– Mely országokon át vezet az útjuk?

– A Horvátország, Szerbia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Afganisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán útvonalon megyünk, s végül vissza Üzbegisztánba indulunk. Taskentből repülünk haza. A jól bevált modellen nem változtatunk, Fáth Gergely somogyhárságyi közgazdász barátommal indulunk. Ő az ész a csapatban, a pénzügyi dolgaink, a tervezés, és a logisztika mestere. Most annyi változás van Afrikához képest, hogy nem adjuk el az autót a célban. Sierra Leonéban kénytelek voltunk, mert sem pénzünk, sem időnk nem volt visszahozni Magyarországra. Ezúttal viszont a járgányunk is hazatér Hárságyra. Két cserkészbarátunk ugyanis végzetesen megfertőződött a tervünktől, és ők kirepülnek Taskentbe, és egy másik útvonalon hazakocsikáznak a Ladával. Bódog András Domonkos és Said Balázs fiatal, vállalkozó szellemű pécsi srácok, akik hozzánk hasonlóan kellően beütötték a fejüket egy ilyen kalandhoz…

– S miért éppen ez az úticél?

– A történelmi Selyemút, elsősorban mint kulturális kihívás, volt a vonzó. A Selyemút jelentőségét nem lehet eltúlozni. Látni és bejárni akarjuk azt az útvonalat, ahol áruk, eszmék, nyelvek, kultúrák, vallások és mindenféle népek és náció kavalkádja hullámzott át évszázadokon át; Kelet és Nyugat fő ütőere volt egykor. Megnéznénk, hogy büszke és híres városaiból mi maradt meg a 21. századra. Nincsenek Ezeregyéjsza meséit vizionáló naiv illúzióink, csupán szeretnénk bepillantást nyerni Kelet szellemiségébe. Az út második fele már teljesítménytúra inkább; a Pamír-Highwayon végig menni embert és technikát próbáló kihívás. Ilyen magashegyi körülmények között még egyikünk sem járt. A Pamír hegységben ez az útvonal a világ második legmagasabban fekvő járható „közútja”. Az Ak-Baital hágó, ami az átjárója ennek az hegyi átkelőnek, közel 4700 méter magasságban van tengerszint felett. Ott már az oxigén is ritkább, mint a magyar turista. Tudtommal hárságyi személyautó arra még nem ficánkolt…

A várható „kulturális detox”-élmény is motivált bennünket; merthogy ez komfortzónán-kívüliség a javából.

– Hogy definiálná nem mindennapi vállalkozását? Álom, virtus vagy misszió?

– Ha álom, akkor gimnáziumi olvasmányélmények táplálták. Nagyon szerettem a „Nagyok” útleiírásait böngészni, akkor még esélyét sem láttam, hogy valaha lesz lehetőségem utazásra. Virtusnak sem utolsó, nemes és szép teljesítménynek tűnik úgy szellemi-lelki, mint fizikai értelemben. Misszió? Nincs ilyen fennkölt küldetéstudatunk; ha sikerül akkor talán mások is kapnak erőt és lendületet, hogy kis helyről, nagyot álmodva, jó csapattal és erős közösséggel az ember háta mögött, meg lehet valósítani a nagy vágyakat is.