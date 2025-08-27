Így fogod kinyírni a mosogatógépedet! Ne csináld, sokba fájhat!

A mosogatógép a házi asszonyok egyik legjobb barátja. Sokan még el is nevezik azt, Vilma, Terike, Ténisasszony. Nem véletlen, hogy annyira becsben van tartva, úgy vigyáznak rá. Így tehát nem mindegy milyen szereket alkalmazunk használata során, mivel tisztítjuk és milyen folyadékokat teszünk bele. Van egy csodaszer, amit majdnem minden felületre vagy gépbe beleteszünk, pedig többet ártunk vele, mint használunk. Mutatjuk mi az, amit jobb ha elkerülsz eme varázspuccer használatakor.

Ne legyél saját magad ellensége, ne nyírd kis a mosogatógéped!

Fotó: Fehér Gábor

A mosogatószer sokszor kerül elő, ha valamilyen felületet le akarunk tisztítani. Ha valami kiborul, rögtön ahhoz nyúlunk, nem sejtve azt, hogy többet ártunk vele, mint használunk. Mutatjuk, melyek azok a felületek, amik nem bírják a szert.

Mosogatógép és fafelület gyilkos csodaszer

A mosogatószer alapvetően edények, poharak és evőeszközök tisztítására készült, így kifejezetten ezeken a felületeken hatékony és biztonságos. Vannak azonban olyan anyagok és felületek, amelyeknél többet árthat, mint amennyit használ.

– A legtöbb mosogatószer alapvető összetevője a felületaktív anyag (tenzid), amely felelős a zsír és a szennyeződések eltávolításáért. Emellett tartalmazhat különféle adalékokat, például vízlágyító anyagokat, színezékeket, illatanyagokat és tartósítószereket. Ezek közül a leggyakoribb problémát az illatanyagok és színezékek okozhatják, mert bőrirritációt vagy allergiás reakciót válthatnak ki. A tenzidek önmagukban is szárító hatásúak, ezért ha például gyakran kézzel mosogat valaki kesztyű nélkül, előfordulhat bőrszárazság, repedezés vagy ekcémás tünetek – mondta el Molnár Ádám, egy nagyatádi kárpit tisztítással is foglalkozó cég alkalmazottja.

A legjobb, ha a mosogatószert mosogatásra használjuk és nem a mosogatógépünkbe öntjük

Forrás: MW Archív

Ezekre a felületekre ne használd a mosogatószert:

Fa felületek

A kezeletlen fa, a márvány, a gránit és más természetes kőfelületek esetében a mosogatószerben lévő tenzidek és adalékanyagok kémiai hatása kiszívhatja a természetes olajokat, mattá és foltossá teheti a felületet, sőt hosszabb távon károsíthatja a szerkezetet.

Mosáshoz soha!

Mosógépbe nem szabad mosogatószert tenni, mert a két tisztítószer teljesen más célra és működési elvre lett kifejlesztve. Ha valaki mosogatószert önt a mosógépbe, az a szokásos mennyiségű vízzel keveredve túlzott habképződést okoz. Ez a hab kifolyhat a gépből, eláztathatja a padlót, és akár a mosógép elektronikájába is bejuthat, ami komoly károsodáshoz vezethet.

A mosogatógépedet egy életre tönkre teszi

Ugyanebből az elvből kifolyólag nem szabad mosogatógépben sem alkalmaznod a mosogatószert. A mosogatógépekben használatos mosogatószerek alacsony habzásúak, és kifejezetten a készülék szórófej-mechanizmusával és víznyomásával való együttműködésre lettek kifejlesztve, épp ezért nem helyettesíthetők hagyományos mosogatószerrel.

Szőnyegek és bőr kárpitok

A szőnyegek szálai közé a mosogatószer mélyen be tud szivárogni, és mivel erősen habzó, nagyon nehéz teljesen kiöblíteni belőle. Ennek következményeként a szőnyeg ragacsos tapintású maradhat, könnyebben magához vonzza a port és a szennyeződést, valamint idővel foltosodhat is. A bőr kárpit esetében még egyértelműbb a probléma: a bőr egy természetes, olajokat tartalmazó anyag, amely rugalmasságát és szépségét ezeknek a zsíroknak köszönheti. A mosogatószer kifejezetten zsíroldó hatású, ezért eltávolítja a bőrből a természetes olajokat is. Ennek hatására a bőr kiszárad, berepedezik, elveszíti fényét, és sokkal sérülékenyebb lesz.