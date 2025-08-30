augusztus 30., szombat

Tisztaság

Így készíts házi mosószert fillérekből, ha már sokadika van

A bolti mosószerek nemcsak drágák, hanem környezetünkre és egészségünkre is károsak lehetnek. Sokan nem is gondolnák, de otthon, néhány egyszerű alapanyagból, akár fél óra alatt elkészíthetjük saját, folyékony mosószerünket – ráadásul mindössze néhány száz forintból.

Bodor Nikolett
Így készíts házi mosószert fillérekből, ha már sokadika van

Fotó: Studio Romantic

A bolti mosószerek összetevői gyakran tartalmaznak olyan vegyi anyagokat, amelyek nem bomlanak le könnyen, és szennyezik a környezetet. Ezek az anyagok ráadásul bőrproblémákat, allergiát vagy légzőszervi panaszokat is okozhatnak. Emellett a prémium márkák ára bizony sokszor megterhelő lehet egy átlagos háztartás számára. A házi mosószerrel mindezek a problémák elkerülhetők, miközben költséghatékony és egyszerű megoldást kapunk.

Házi mosószer, amit illatosíthatsz is ízlésednek megfelelően
Házi mosószer, amit illatosíthatsz is ízlésednek megfelelően

Hozzávalók a házi folyékony mosószerhez:

 

  • 75 g mosószappan reszelék
  • 75 g szódabikarbóna
  • 100 g mosószóda
  • 4 liter víz

 

Így készítsd el:

Első lépésként önts 4 liter vizet egy nagyobb lábasba, és kezdd el melegíteni alacsony lángon. Fontos, hogy a víz forró legyen, de ne kezdjen el forrni! Ha elérte a megfelelő hőmérsékletet, add hozzá a reszelt mosószappant, majd folyamatos kevergetés mellett oldd fel teljesen a vízben. A szappan gyorsan elolvad, így néhány perc alatt homogén állagú keveréket kapsz.

Ezután szórd bele a mosószódát és a szódabikarbónát is. A láng továbbra is maradjon alacsony, és ügyelj arra, hogy a keverék ne forrjon fel. Keverd át alaposan, amíg az összetevők teljesen feloldódnak, és egységes állagot nem kapsz.

Amikor elkészült, kapcsold le a tűzhelyet, és keverd át még egyszer. Ezután hagyd langyosra hűlni. Ha a keverék sűrűsödne vagy kicsit darabos maradna, egy botmixerrel könnyen újra krémes, homogén állagúvá teheted.

Végül csak annyi dolgod van, hogy egy jól zárható flakonba vagy tárolóedénybe öntöd a kész mosószert és már használhatod is!

 

Tipp a praktikussághoz

Ha ez a mennyiség túl nagy neked, egyszerűen felezd meg az összes hozzávalót, és készíts fél adagot! Így könnyen szabályozhatod, mennyit készítesz egyszerre.

Olvasónk is kipróbálta a bevált a házi mosószert:
– Négytagú családként nálunk szinte minden nap megy a mosógép, így fontos szempont, hol tudunk spórolni, különösen a háztartási kiadásoknál – írta nekünk egyik somogyi olvasónk N. Viktória. Amióta elkészítettem a házi csodaszert, nemcsak rengeteget takarítok meg, de sokkal tovább is elég, mint a boltban vásárolt változat. Meglepően jól tisztít, a ruhák pedig kellemesen puhák lesznek mosás után. Nekünk ez bevált – és biztos, hogy ezentúl is ezt fogom használni.

  • Ez nem csak olcsó és hatékony, de környezetbarát is, mivel nem tartalmaz káros vegyi anyagokat.

 

