Most biztosan nem fázol, de az lesz a legjobb, ha még most hívod a kéményseprőt

– A kéményseprők augusztusban is elérhetők, sőt, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést – közölte szerdán a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fűtési szezon megkezdése előtt gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb, a nyári szabadságok miatt könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására.

A családi házban élő magánszemélyekhez nem automatikusan érkezik a kéményseprő, egyénileg kezdeményezhetik a lakók az időpont-egyeztetést a szakemberekkel. Ez néhány nap átfutási időt igényel, emiatt érdemes időben jelezni, ki és mikorra kéri az ellenőrzést és tisztítást. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése és, ha szükséges, a tisztítás is ingyenes. A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.