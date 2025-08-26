Fülsiketítő zajjal nyomul a kaposvári motoros banda - a rendőrség nem tud róla

Megkeresett bennünket olvasónk, aki szerint egy kaposvári "motoros banda" zavarja a lakók esti, éjszakai nyugalmát, sokan nem tudnak tőlük pihenni, főként a kisgyermekes családok és az idősek. Esténként a Honvéd utca környékéről indulnak útnak, és miután kirajzottak, bejárják a város lakótelepi, észak-nyugati részeit, állította a hölgy. Egy másik környékbeli lakó arról számolt be, hogy a délutáni órákban elhúzott mellette egy kiskamasz, 15 éves forma fiú robogón, bukósisakban, de a járdán motorozva. Szerinte a motoros banda főként helyi tini fiatalokat takarhat.

A titokzatos motoros banda nincs a hatóságok látókörében

Érdeklődünk, érkezett-e lakossági bejelentés erről, történt-e rendőri intézkedés, tudnak-e "motoros bandáról" a hatóságok? A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a megkeresésünkre küldött válaszában arról tájékoztatott, hogy az említett témában a kaposvári rendőrkapitánysághoz bejelentés az elmúlt időszakban nem érkezett, szabályszegés, vagy jogellenes cselekmény a tudomásukra nem jutott.



