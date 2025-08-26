augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nyugalom megzavarása

53 perce

Fülsiketítő zajjal nyomul a kaposvári motoros banda - a rendőrség nem tud róla

Címkék#kaposvári banda#rendőrség#rendőrkapitányság

Késő este és éjszaka döngetnek a városban, fülsiketítő zajt csapva. A lakók nyugalmát zavarja egy kaposvári motoros banda, emiatt többen a szerkesztőségünkhöz fordultak.

Kovács Gábor László

Megkeresett bennünket olvasónk, aki szerint egy kaposvári "motoros banda" zavarja a lakók esti, éjszakai nyugalmát, sokan nem tudnak tőlük pihenni, főként a kisgyermekes családok és az idősek. Esténként a Honvéd utca környékéről indulnak útnak, és miután kirajzottak, bejárják a város lakótelepi, észak-nyugati részeit, állította a hölgy. Egy másik környékbeli lakó arról számolt be, hogy a délutáni órákban elhúzott mellette egy kiskamasz, 15 éves forma fiú robogón, bukósisakban, de a járdán motorozva. Szerinte a motoros banda főként helyi tini fiatalokat takarhat.    

A titokzatos motoros banda nincs a hatóságok látókörében Forrás: sportmotor.hu
A titokzatos motoros banda nincs a hatóságok látókörében
Forrás: sportmotor.hu

A motoros banda ismeretlen a hatóságok előtt

Érdeklődünk, érkezett-e lakossági bejelentés erről, történt-e rendőri intézkedés, tudnak-e "motoros bandáról" a hatóságok? A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a megkeresésünkre küldött válaszában arról tájékoztatott, hogy az említett témában a kaposvári rendőrkapitánysághoz bejelentés az elmúlt időszakban nem érkezett, szabályszegés, vagy jogellenes cselekmény a tudomásukra nem jutott.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu