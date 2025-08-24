augusztus 24., vasárnap

Mozdulni alig lehet a hétvégén a Balatonon

Az idei augusztus 20-ai hosszú hétvége igazi tömegeket vonzott a Balaton partjára. A nyár egyik legizgalmasabb időszakában rengeteg fesztivál, tűzijáték és családi program várta az érkezőket, így nem csoda, hogy szinte megteltek a part menti települések.

Sonline.hu
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hiába a rossz idő, és az árvaszúnyog rajzás, mégsem zárult le a balatoni szezon. A Szállás.hu augusztus 20-ai foglalási adataiból jól látszik, hogy sokan nem csak a 20-ai ünnepnapra érkeztek, hanem 1-2 nappal meg is hosszabították a pihenésüket. Az említett adatok szerint a legnépszerűbb úticél így is Siófok, Balatonfüred és Balatonlelle volt a balatoni régióban. A tartózkodások jellemzően 2-3 éjszakásak voltak a szallas.hu ellemzése szerint. 

Olvasóinktól kapott szombati fotókon is jól látszik, hogy a rossz időben is feltalálták magukat a turisták, mert a Bahart járataira óriási volt az érdeklődés. Kígyózó sorok várakoztak Fonyódon a Badacsonyba induló hajók előtt. Az utinform és az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az ország nyugati részén fekvő autópályákon hatalmas torlódások alakult ki meg a települések utcáin. A hosszú hétvégére szervezett fesztiválok, rendezvények is jó úticélt szolgáltattak a borús időben. 

 

