Ó, azok a 80-as évek: mozgólépcsőn kúszunk vissza a Kádár-korszak keseredése romantikájába

A retró iránti vonzalom mögött gyakran a biztonság és kiszámíthatóság iránti vágy húzódik meg. A nyolcvanas évek – különösen a mai szülők generációja számára – a gyerekkor, a stabilitás és a közösségi élmények időszaka volt. A kazettás magnók, a fekete-fehér tévék és a Trabantok ma már nemcsak tárgyak, hanem emlékek is. Ezért különösen szívesen nézegetjük a Somogyi Hírlap archívumából előkerülő régi fotókat. Most éppen 1985-ben készült felvételekre leltünk, amelyek mozgólépcsőn repítenek vissza 40 évvel ezelőttre.

Tömött sorokban a vásárlók a Somogy Áruház mozgólépcsőjén

Fotó: SH Archívum

Mozgólépcsőn a Kánaánba

Akkoriban nem volt ritka, hogy sorban álltak az emberek a Somogy Áruházban, hogy le, illetve fel tudjanak jutni a mozgólépcsőn.

Kaposvár negyven éve. Fotó: SH archív

Ahogy a karácsonyi időszakban is nagy volt a nyüzsgés a Fő utcai boltokban, de ekkortájt a kisiparosok vására is egy igazi nyüzsgő hangyabolyra hasonlított.

Sokan szerezték be a sétáló utcán a karácsonyi ajándékot

Fotó: SH archív

A mostani adventi vásárok elődjei ekkor helyezték el a hagyomány alapkövét, amelyet a mai napig ápolnak a kaposváriak. Egészen más arcát mutatta még ekkortájt Kaposvár. A belvárosi pavilonsorra például alig lehet ráismerni. Igaz üzletek vannak most is itt, de egy emeletet húztak fel rájuk.

Pavilonsor a mai Európa parknál

Fotó: SH archív

A nyolcvanas években sok minden történt Kaposváron Somogy megye az amatőr művészeti mozgalmak egyik országos központjává vált. Több mint 350 művészeti csoport működött a megyében, köztük a Somogy Táncegyüttes és a Vikár Kórus, amelyek országos hírnévre is szert tettek. Kaposváron élénk színházi és zenei élet zajlott, a helyi értelmiség pedig aktív szerepet vállalt a közéletben – még ha a pártállami keretek között is.