augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

35 perce

Ó, azok a 80-as évek: mozgólépcsőn kúszunk vissza a Kádár-korszak keseredése romantikájába

Címkék#Somogy vármegye#Somogy Áruházban#Somogy Táncegyüttes#retró#Csiky Gergely Színház

Virágzott a kulturális élet, a Csiky Gergely Színház fénykorát élte, tömegek vásároltak a Somogy Áruházban és nem volt az sem ritka, amikor tömegek vásárolgattak a Fő utcán kirakodó árusoknál. Visszautazunk a nyolcvanas évekbe, amikor sorbanállás volt a mozgólépcsőn.

Koszorus Rita

A retró iránti vonzalom mögött gyakran a biztonság és kiszámíthatóság iránti vágy húzódik meg. A nyolcvanas évek – különösen a mai szülők generációja számára – a gyerekkor, a stabilitás és a közösségi élmények időszaka volt. A kazettás magnók, a fekete-fehér tévék és a Trabantok ma már nemcsak tárgyak, hanem emlékek is. Ezért különösen szívesen nézegetjük a Somogyi Hírlap archívumából előkerülő régi fotókat. Most éppen 1985-ben készült felvételekre leltünk, amelyek mozgólépcsőn repítenek vissza 40 évvel ezelőttre. 

mozgólépcső vitt a kánaánba
Tömött sorokban a vásárlók a Somogy Áruház mozgólépcsőjén
Fotó: SH Archívum

Mozgólépcsőn a Kánaánba

Akkoriban nem volt ritka, hogy sorban álltak az emberek a Somogy Áruházban, hogy le, illetve fel tudjanak jutni a mozgólépcsőn. 

Kaposvár negyven éve. Fotó: SH archív 

Ahogy a karácsonyi időszakban is nagy volt a nyüzsgés a Fő utcai boltokban, de ekkortájt a kisiparosok vására is egy igazi nyüzsgő hangyabolyra hasonlított. 

Sokan szerezték be a sétáló utcán a karácsonyi ajándékot
Fotó: SH archív

A mostani adventi vásárok elődjei ekkor helyezték el a hagyomány alapkövét, amelyet a mai napig ápolnak a kaposváriak. Egészen más arcát mutatta még ekkortájt Kaposvár. A belvárosi pavilonsorra például alig lehet ráismerni. Igaz üzletek vannak most is itt, de egy emeletet húztak fel rájuk. 

Pavilonsor a mai Európa parknál
Fotó: SH archív

A nyolcvanas években sok minden történt Kaposváron Somogy megye az amatőr művészeti mozgalmak egyik országos központjává vált. Több mint 350 művészeti csoport működött a megyében, köztük a Somogy Táncegyüttes és a Vikár Kórus, amelyek országos hírnévre is szert tettek. Kaposváron élénk színházi és zenei élet zajlott, a helyi értelmiség pedig aktív szerepet vállalt a közéletben – még ha a pártállami keretek között is.

Negyven éve ilyen volt Kaposvár

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu