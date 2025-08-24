Ezzel a munkával tényleg játszva keresel ötvenezret!

augusztus 24., vasárnap

Ahogy a nyár a végéhez közeledik, sok család még gyorsan megragadja az utolsó alkalmat egy rövid kiruccanásra.Az iskolakezdés előtti napok gyakran az utolsó esélyt jelentik arra, hogy a munka és a mindennapok rohanása előtt még egy kicsit kikapcsolódjanak. A spontán utazások azonban komoly kihívást jelentenek azoknak, akik háziállatot tartanak, hiszen nem mindig akad elérhető ismerős, rokon vagy barát, aki vállalná a kedvenc gondozását a távollét idejére.

Bodor Nikolett
Fotó: insta_photos

A nyári hónapok végén különösen megnövekszik a kereslet az alkalmi állatfelügyeleti munka iránt iránt, amit egyre többen, főként diákok és nyugdíjasok igyekeznek kihasználni. A számok egyértelműen mutatják: aki napi két órát vállal kutyasétáltatásból, akár 49 700 forintot is kereshet egyetlen hét alatt, míg két hét alatt ez az összeg már közelíti a 100 ezer forintot. Állatszitterkedés esetén az országos átlag heti 20 800 forint, Budapesten pedig ennél is magasabb, 22 700 forint körüli összeg érhető el – igaz, a legkedvezőbb ajánlatok mellett akár 9 700 forinttal is be kell érni.

Akár szórakozás is lehet a munka
A szolgáltatások árazása rendkívül változatos: kutyasétáltatás esetén egy 30 perces séta díja átlagosan 1 800 forint, míg egy órás foglalkozás már elérheti a 3 500 forintot is. Egyes városi szolgáltatók akár 5 000–10 000 forintot is elkérnek alkalmanként. Egész napos szitterkedés, például napközis vagy ottalvós felügyelet Budapesten jellemzően 10 000–15 000 forint között mozog.

A friss adatok alapján a háziállat-felügyelet átlagos napidíja Magyarországon 8 935 forint, Budapesten pedig ennél magasabb, 9 719 forint. Az olcsóbb ajánlatok 4 174 forint környékén kezdődnek.

 

Munka és a mindennapok

Bár az állatszitterkedés és kutyasétáltatás egyre népszerűbb a nagyobb városokban, vidéken még nem futott fel igazán ez a fajta alkalmi munka. Miseta Gábor, a Viapan cégcsoport közvetítési üzletágának igazgatója szerint például Somogy vármegyében jelenleg leginkább csak a kínálat de a keresleti oldal még gyerekcipőben jár:
–A nagyobb városokban, mint Veszprémben, Debrecenben, Győrben vagy éppen Budapesten már jól működik ez a modell, mert ott a kereslet és a kínálat is megtalálja egymást. Somogyban egyelőre inkább csak igény lenne ezekre a munkakörökre, de még nem igazán elterjedt. Pedig ez a típusú kötetlen munkavégzés ideális lehet mindazoknak, akik kis pluszbevételt keresnek legyen szó diákokról, nyugdíjasokról, vagy akár főállás mellett dolgozóknak is – mondta el.

A klasszikus alkalmi munkák közé továbbra is olyan tevékenységek tartoznak, mint a kertészkedés, ház körüli kisegítés, takarítás, kisebb javítási munkák vagy idősgondozás. Emellett azonban egyre nagyobb teret nyerhetnek az újabb típusú lehetőségek is, például a kisállat-felügyelet, kutyasétáltatás vagy akár digitális ügyintézési segítségnyújtás.

 

Mennyit lehet keresni?

  • Átlagos heti bevétel napi 2 óra munkával:
  • Kutyasétáltatás: ~49 700 Ft / hét, ~99 400 Ft / két hét
  • Állatszitterkedés (országos): ~20 800 Ft / hét, ~41 700 Ft / két hét
  • Állatszitterkedés (Budapest): ~22 700 Ft / hét, ~45 300 Ft / két hét
  • Olcsóbb szitter ajánlatok esetén: ~9 700 Ft / hét, ~19 500 Ft / két hét

Látható tehát, hogy a kutyasétáltatás a legjövedelmezőbb lehetőség, ha valaki napi két órát tud ezzel foglalkozni. A szitterkedés inkább kiegészítő bevételnek alkalmas, ám Budapesten jobban fizet.

Mi mindent kell vállalni?

A feladatok skálája széles: a klasszikus etetés és sétáltatás mellett gyakori igény a gyógyszer beadása, játékidő biztosítása, fényképes beszámoló küldése, sőt, nem ritka a növények locsolása sem. A hozzáadott érték növekedésével természetesen a díjazás is emelkedik.

Ez a fajta munkavállalás nemcsak anyagi szempontból előnyös. A fiatalok számára ideális, mert rugalmasan beilleszthető a tanulás mellé, otthonról is végezhető, míg a nyugdíjasoknak remek lehetőség, hogy aktívak maradjanak, és közben extra jövedelemhez jussanak. Egy ilyen „nyári mellékállásból” akár kisebb indulótőkét is össze lehet gyűjteni az őszi hónapokra.

 

