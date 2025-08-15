Lehet munkát találni 50 év felett? Óriási a társadalmi feszültség az álláskeresőknél

A Resume Now által 2025 májusában közzétett felmérésből az is kiderült, hogy a munka területén a diszkrimináció nem csupán a bánásmódban jelentkezik: sokan kevesebb fizetést kapnak, kimaradnak az előléptetésekből, sőt, gyakran célpontjai a leépítéseknek is. Ez azért különösen aggasztó, mert az Egyesült Államokban már 1967 óta érvényben van egy munkaügyi törvény, amely tiltja a 40 év feletti dolgozók életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetését. A jogszabály ellenére azonban az előítéletek továbbra is jelen vannak. Olyan eseteket is bemutattak, amikor munkáltatók a dolgozók tervezett nyugdíjazásáról érdeklődtek vagy kifejezetten az idősebb korosztályt érintették a leépítések.

A munka értéke nem az életkoron múlik

Az életkori előítéletek sajnos a mai napig jelen vannak a dolgozói környezetben. Egy nemrégiben készült felmérés szerint az 50 év felettiek jelentős része hátrányos megkülönböztetést tapasztalt a munkahelyén.

A kutatás megdöbbentő adatokat mutatott:

Az 50 év felettiek több mint fele kevesebb fizetést kapott ugyanazért a munkáért, mint fiatalabb kollégái.

15%-uk kimaradt az előléptetésekből.

12%-ukat pedig nyugdíjazásra kényszerítették, vagy célzottan leépítették őket.

Munka keresése itthon

De mi a felállás nálunk Magyarországon, Somogyban? Vajon a fiatalabb korosztály jelenti a jobb választást? Vagy épp az idősebbek megbízhatósága, lojalitása tapasztalata az, ami hosszú távon előnyt jelenthet egy szervezet számára?

Miseta Gábor, a Viapan cégcsoport közvetítési üzletágának igazgatója hangsúlyozta: náluk az életkor önmagában nem számít kizáró tényezőnek.

– Elsősorban magasabban kvalifikált munkavállalókat keresünk, és ebben a körben az életév nem jelent sem akadályt, sem problémát. Alapvetően az esélyeket a szaktudás határozza meg. Az igazi gondot általában a képzetlenség okozza.

Egy vállalaton belüli létszámleépítésnél jellemzően nem az idősebb, tapasztaltakat küldik el először, hanem azokat, akik kevésbé képzettek és könnyen pótolhatók. Az idősebb szakemberek tudása és tapasztalata sok esetben pótolhatatlan, a munkáltatók ezt jól látják.

A fizetésekkel kapcsolatosan az a probléma, hogy a munkaerőpiacon komoly szakemberhiány van, és ezt többen megpróbálják kihasználni a túlzó bérigényekkel – tette hozzá.