1 órája
Lehet munkát találni 50 év felett? Óriási a társadalmi feszültség az álláskeresőknél
Egy friss kutatás szerint az 50 év feletti dolgozók túlnyomó többsége, mintegy 90 százalékuk, már szembesült azzal, hogy a koruk miatt hátrányos megkülönböztetés érte a munkahelyén. Legalábbis az Egyesült Államokban. Magyarországon és Somogyban inkább talán fordított a helyzet. A fiatalok előbb kerülnek a kirúgás szélére, a tapasztalatlanság nagy hátrány a munkáltatóknál.
Fotó: Mirkó István
A Resume Now által 2025 májusában közzétett felmérésből az is kiderült, hogy a munka területén a diszkrimináció nem csupán a bánásmódban jelentkezik: sokan kevesebb fizetést kapnak, kimaradnak az előléptetésekből, sőt, gyakran célpontjai a leépítéseknek is. Ez azért különösen aggasztó, mert az Egyesült Államokban már 1967 óta érvényben van egy munkaügyi törvény, amely tiltja a 40 év feletti dolgozók életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetését. A jogszabály ellenére azonban az előítéletek továbbra is jelen vannak. Olyan eseteket is bemutattak, amikor munkáltatók a dolgozók tervezett nyugdíjazásáról érdeklődtek vagy kifejezetten az idősebb korosztályt érintették a leépítések.
Az életkori előítéletek sajnos a mai napig jelen vannak a dolgozói környezetben. Egy nemrégiben készült felmérés szerint az 50 év felettiek jelentős része hátrányos megkülönböztetést tapasztalt a munkahelyén.
A kutatás megdöbbentő adatokat mutatott:
- Az 50 év felettiek több mint fele kevesebb fizetést kapott ugyanazért a munkáért, mint fiatalabb kollégái.
- 15%-uk kimaradt az előléptetésekből.
- 12%-ukat pedig nyugdíjazásra kényszerítették, vagy célzottan leépítették őket.
Munka keresése itthon
De mi a felállás nálunk Magyarországon, Somogyban? Vajon a fiatalabb korosztály jelenti a jobb választást? Vagy épp az idősebbek megbízhatósága, lojalitása tapasztalata az, ami hosszú távon előnyt jelenthet egy szervezet számára?
Miseta Gábor, a Viapan cégcsoport közvetítési üzletágának igazgatója hangsúlyozta: náluk az életkor önmagában nem számít kizáró tényezőnek.
– Elsősorban magasabban kvalifikált munkavállalókat keresünk, és ebben a körben az életév nem jelent sem akadályt, sem problémát. Alapvetően az esélyeket a szaktudás határozza meg. Az igazi gondot általában a képzetlenség okozza.
Egy vállalaton belüli létszámleépítésnél jellemzően nem az idősebb, tapasztaltakat küldik el először, hanem azokat, akik kevésbé képzettek és könnyen pótolhatók. Az idősebb szakemberek tudása és tapasztalata sok esetben pótolhatatlan, a munkáltatók ezt jól látják.
A fizetésekkel kapcsolatosan az a probléma, hogy a munkaerőpiacon komoly szakemberhiány van, és ezt többen megpróbálják kihasználni a túlzó bérigényekkel – tette hozzá.
A 2024-es évben 157,7 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Grantis megkeresésére. Az 1,9 millió öregségi nyugdíjasnak tehát közel a 8 százaléka nyugdíj mellett is a munka világában maradt.
A KSH adatai szerint a nyugdíjas foglalkoztatottak között a nők vannak többségben, az arányuk közel 60 százalék. A tavalyi évben 91,9 ezer nő és 65,8 ezer férfi dolgozott nyugdíj mellett. Ebből 102,1 ezer nyugdíjas vállalt teljes állást, míg 55,6 ezren részmunkaidőben dolgoztak.
A dolog hátterében az állhat, hogy a nők átlagosan 14,3 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, ezért a nőknek még nagyobb szükségük lehet a nyugdíjuk kiegészítésére.