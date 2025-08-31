2 órája
Csak stresszes vagy, esetleg már kiégtél? Mutatjuk, hogyan különböztetheted meg
A kiégés nemcsak a munkahelyi teljesítményt gyengíti, hanem a magánéletre is negatív hatással van. Ez egy olyan ördögi kör kialakulásához vezethet, ahol a munkahelyi stressz átkerül otthonra, és a családi problémák tovább rontják a munkában nyújtott eredményeket.
Fotó: PEERAWICH PHAISITSAWAN
A munkahelyi kiégés, vagyis a burnout, gyakran összetéveszthető a mindennapi fáradtsággal vagy átmeneti stresszel, pedig valójában sokkal mélyebb és tartósabb problémáról van szó. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is hivatalosan elismeri, mint a munka világában egyre gyakoribb és komoly jelenséget. Ez fizikai tünetekkel jár, mint alvászavar, kimerültség és gyengült immunrendszer jelentkezik. Érzelmileg pedig szorongás, ingerlékenység és depresszió jellemzi. Kapcsolatokban türelmetlenség és elszigetelődés alakul ki, az életminőség romlik, a pihenés sem megnyugtató. Emellett önértékelési problémák is megjelennek, növelve a belső feszültséget.
Első tünetek szakértő szerint:
– A munkahelyen a legfeltűnőbb tünetek a csökkenő produktivitás, több idő kell ugyanannak a feladatnak az elvégzésére, gyakoribb a hibázás. Koncentrációs nehézségek is megjelennek, nehezebb fókuszálni, gyakran szétesik a figyelem. Motivációvesztés, amikor a munka már inkább „muszáj”, és nem öröm vagy kihívás. Eltűnik a kreativitás, a problémamegoldás lelassul, az új ötletek elapadnak. Megjelenik a halogatás, apátia, az ember nehezen kezd bele a feladataiba, és könnyen elakad. Gyengülnek a kapcsolatok, türelmetlenség, konfliktusok, cinizmus a kollégákkal szemben. Hosszabb távon ez akár pályaelhagyáshoz is vezethet – nyilatkozta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.
A kiégés kezelése sokkal nehezebb, mint megelőzni vagy enyhíteni azt a korai szakaszban. Ezért kiemelten fontos a probléma időbeni felismerése, valamint a tudatos megelőzés gyakorlása.. Ennek alapja a tudatosság és a megfelelő határok kijelölése: felismerni, mikor lépjünk vissza, mikor van túl sok a vállunkon, és bátran engedélyezni magunknak a pihenést vagy a segítségkérést. Így elkerülhetjük, hogy teljesen eluralkodjon rajtunk.
– Érdemes figyelni az első jelekre, amelyek még nem súlyosak, de intőek lehetnek. Ezek az állandó fáradtság még alvás után is, a gyakori ingerlékenység, cinizmus, a motivációvesztés, valamint a feledékenység, munkához kapcsolódó testi tünetek (gyomorfájás, fejfájás). Ez a folyamat könnyen egy ördögi körhöz vezet, hiszen a munkahelyi feszültség otthonra is átterjed, a magánéleti konfliktusok pedig tovább rontják a teljesítményt.Ha ezek hosszan fennállnak és fokozódnak, az már nem puszta stressz, hanem a kiégés felé vezető út – tette hozzá.
- Ha észrevesszük az intő jeleket, vagy szeretnénk megelőzni azt, fontos, hogy tudatosan törődjünk pszichológiai jóllétünkkel. Elsősorban figyeljünk a munka és pihenés egyensúlyára: munkaidő után kapcsolódjunk le a feladatokról, például ne nézzük az e-maileket, és iktassunk be rendszeres rövid szüneteket a nap folyamán. Használjuk ki a szabadságokat, mert a pihenés nem luxus, hanem szükséglet, amely javítja teljesítményünket.
Munkahelyi kiégés kezelése
Ha úgy érezzük, túlterheltek vagyunk, fontos, hogy ezt jelezzük a vezetőség felé, hiszen sokszor ők nem veszik észre a problémát. Törekedjünk arra is, hogy változatos feladatokat vállaljunk, és keressük a fejlődési lehetőségeket. Amennyiben egyedül nehezen birkózunk meg a nehézségekkel, érdemes szakemberhez, például pszichológushoz vagy coach-hoz fordulni segítségért.
Fordítsunk figyelmet az öngondoskodásra, a rendszeres alvásra, egészséges étkezésre, mozgásra, valamint relaxációs technikákra, mint a meditáció vagy jóga. Legyen hobbi, ami kikapcsol, és ápoljuk tudatosan a kapcsolatainkat, hogy legyen kivel megosztani gondjainkat.