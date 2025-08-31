Csak stresszes vagy, esetleg már kiégtél? Mutatjuk, hogyan különböztetheted meg

A munkahelyi kiégés, vagyis a burnout, gyakran összetéveszthető a mindennapi fáradtsággal vagy átmeneti stresszel, pedig valójában sokkal mélyebb és tartósabb problémáról van szó. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is hivatalosan elismeri, mint a munka világában egyre gyakoribb és komoly jelenséget. Ez fizikai tünetekkel jár, mint alvászavar, kimerültség és gyengült immunrendszer jelentkezik. Érzelmileg pedig szorongás, ingerlékenység és depresszió jellemzi. Kapcsolatokban türelmetlenség és elszigetelődés alakul ki, az életminőség romlik, a pihenés sem megnyugtató. Emellett önértékelési problémák is megjelennek, növelve a belső feszültséget.

A munkahelyi kiégés súlyos depresszióhoz vezethet

Első tünetek szakértő szerint:

– A munkahelyen a legfeltűnőbb tünetek a csökkenő produktivitás, több idő kell ugyanannak a feladatnak az elvégzésére, gyakoribb a hibázás. Koncentrációs nehézségek is megjelennek, nehezebb fókuszálni, gyakran szétesik a figyelem. Motivációvesztés, amikor a munka már inkább „muszáj”, és nem öröm vagy kihívás. Eltűnik a kreativitás, a problémamegoldás lelassul, az új ötletek elapadnak. Megjelenik a halogatás, apátia, az ember nehezen kezd bele a feladataiba, és könnyen elakad. Gyengülnek a kapcsolatok, türelmetlenség, konfliktusok, cinizmus a kollégákkal szemben. Hosszabb távon ez akár pályaelhagyáshoz is vezethet – nyilatkozta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

A kiégés kezelése sokkal nehezebb, mint megelőzni vagy enyhíteni azt a korai szakaszban. Ezért kiemelten fontos a probléma időbeni felismerése, valamint a tudatos megelőzés gyakorlása.. Ennek alapja a tudatosság és a megfelelő határok kijelölése: felismerni, mikor lépjünk vissza, mikor van túl sok a vállunkon, és bátran engedélyezni magunknak a pihenést vagy a segítségkérést. Így elkerülhetjük, hogy teljesen eluralkodjon rajtunk.

– Érdemes figyelni az első jelekre, amelyek még nem súlyosak, de intőek lehetnek. Ezek az állandó fáradtság még alvás után is, a gyakori ingerlékenység, cinizmus, a motivációvesztés, valamint a feledékenység, munkához kapcsolódó testi tünetek (gyomorfájás, fejfájás). Ez a folyamat könnyen egy ördögi körhöz vezet, hiszen a munkahelyi feszültség otthonra is átterjed, a magánéleti konfliktusok pedig tovább rontják a teljesítményt.Ha ezek hosszan fennállnak és fokozódnak, az már nem puszta stressz, hanem a kiégés felé vezető út – tette hozzá.