Bíróság: áldozat vagy korrupt a kaposvári műszaki vizsgaállomás egykori vezetője?

Egy ügyintézéssel megbízott férfi, és a kaposvári műszaki vizsgaállomás volt vezetője állt a Kaposvári Törvényszék előtt. Az ügyész a keddi előkészítő ülésen ismertette a vádat, eszerint az elsőrendű vádlott, aki a műszaki vizsgaállomást felügyelte és irányította, anyagi ellenszolgáltatásért a 4-8 hetes ügyintézési határidőt 1-4 napra lerövidítette, és hivatalával visszaélve az általa biztosított jogtalan előnyért „meghatározatlan összeget" vett át a másodrendű vádlottól. A hivatali vesztegetésért a műszaki vizsgaállomás vezetőjére 5 év 6 hónap börtönbüntetést és 20 millió forint pénzbüntetést kért, míg a másodrendű vádlottra 2 év 6 hónapot és 6 millió forint pénzbüntetést, valamint azt, hogy 5, illetve 2 évre tiltsák el őket a közügyektől.

A műszaki vizsgaállomáson gyorsítottak az ügyintézésén

Fotóillusztráció: MW

Mindent tagadott a műszaki vizsgaállomás volt vezetője

Az előkészítő ülésen a vádlottak tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el.

– Természetesen nem ismerem el a bűnösségem, és nem mondok le a tárgyalás jogáról! – jelentette ki az elsőrendű vádlott, majd részletes vallomást tett.

Felidézte, hogy akkortájt, vagyis 2018-ban „ömlött be az országba a használt autó", évi 30 ezerről 150 ezerre nőtt a számuk. Azonban a kaposvári műszaki vizsgaállomáson kevés dolgozójuk volt, és akkor szállt el az ügyintézési határidő 60 napra, amikor egyetlen vizsgabiztosa maradt, mert sokan felmondtak. Később új dolgozókat vett fel és lecserélte a gépeket, így csökkentették a határidőket. Közben azonban, hogy gyorsítsák az ügymenetet, a szerződéses cégek képviselőinek helyet biztosított úgy, hogy nem kellett a reggeli adminisztrációs bejelentkezéssel időt tölteni. Mindezzel az eljárásrenden könnyítettek, ami szabályozott keretek között zajlott, érvelt.

Bosszúhadjárat vagy vesztegetés

Az új rend és az igazságosnak szánt elosztás azonban nem tetszett mindegyik autóneppernek, ezért bosszúhadjáratot indítottak ellene, panaszolta. Közben ő is feljelentést tett a NAV-nál a napi félmillió forintot számla nélkül kereső egyes autókereskedők ellen. Azt állította, hogy az ő bosszúhadjáratuk áldozata lett.

A másodrendű vádlott üzletszerűen vállalt szervezési és lebonyolítási feladatokat a külföldi használt autók behozatalánál cégek és magánszemélyek nevében. A siófoki férfi sem ismerte el a bűnösségét, de vallomást csak a tárgyaláson akart tenni.

Az ügyben a Somogy Vármegyei Kormányhivatal tett feljelentést, és a műszaki vizsgaállomás vezetőjét 2020-ban felmentették tisztségéből. Az ügy októberben folytatódik tárgyalással a törvényszéken.