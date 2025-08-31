Kártevők jelennek meg a múzeumban, egész gyűjtemények mehetnek tökre

Apró kártevők pusztíthatnak a múzeumokban, nemrég a pannonhalmi főapátság felbecsülhetetlen értékű könyvgyűjteményben esett óriási kár. Mindennek megvannak a maguk kártevői, a papírtól a természettudományi preparátumokig, magyarázta Körtési Gábor, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum állományvédelmi csoportvezetője. A múzeumbogár pár milliméteres lárvája komoly rágáskárt okozhat, komplett gyűjtemények semmisülhetnek meg miatta. De még az UV-fény is kifakíthatja a régi tárgyakat. A kaposvári múzeumban alapvető a műtárgyak védelme, mivel újabb ismeretek látnak napvilágot, ezért szakmai továbbképzésre is szükség van.

A Rippl-Rónai Múzeumban odafigyelnek a műtárgyak védelmére Fotó: Lang Róbert

A múzeumban figyelni kell a megelőzésre

A klimatikus körülmények stabilizálása, a kártevőmentesítés, a levegő tisztasága, a megfelelő csomagolóanyag és installációs anyag használata is segít a megelőzésben, sorolta Orosz Péter, a Néprajzi Múzeum állományvédelmi csoportvezetője, aki szerint az emberek is lehetnek veszélyforrások: nemcsak a látogatók, de a dolgozók is.

Éppen ezért az országot járják egy szakmai konferenciával, hogy a műtárgyvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet, és ebbe minden múzeumi dolgozót bevonnak, mert a műtárgyak megőrzésére és a megelőzésre kidolgozott módszertanban mindenki részt tud venni. Gyakran nem pénzkérdés, csupán odafigyelést igényel, hangsúlyozta.

P. Holl Adrien papíripari mérnök, és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltárban dolgozik, mint állományvédelmi szakértő. A raktárhigiéniáról és a szellőztetésről, a rovar- és növényi kártevőkről, a penészgombákról, és a levéltárakban őrzött veszélyes anyagok használatáról, tárolásáról tartott előadást. Szerinte monitorozással lehet megelőzni a fertőzéseket és vészhelyzeteket. Ha egy vitrinben felfedeznek bármilyen kártevőt, azt külső szakértőkkel, elkülönítve fertőtlenítik. Arról nem tud, hogy Somogyban bármilyen gond lenne ezen a téren.



