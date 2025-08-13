Az MVM-nél húztak egy merészet, nagy lesz a káosz néhány napig

Rezsiszámla ügyben három napig hiába próbáloznak az ügyfelek, mert péntek reggeltől vasárnap estig leáll az online ügyintézés az MVM-nél, sőt az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilapp sem fog működni.

Az MVM-nél leáll az online ügyintézés

Karbantartás okozza a fennakadást az MVM-nél

2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – tette közzé az energiacég a honlapján.

Ebben az időszakban az előre fizetős mérőket sem tudják online feltölteni

azoknak az ügyfeleknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlán, ezért a cég felhívja az előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználók figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.

Új feltöltési pontok Somogyban

