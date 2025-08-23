Kaposvár
45 perce
Nagy buli lesz szerdán a Virágfürdő strandján - de valószínű nem neked
Kiberélték egy napra ezt a közkedvelt kaposvári strandot, ezért akárki nem látogathatja azt.
Kaposvár Virágfürdő strand részlege
Fotó: viragfurdo.hu
2025. augusztus 27-én, szerdán zártkörű rendezvény miatt a Kaposvári Virágfürdő strand részlegét nem látogathatjuk, tájékoztatta a sonline.hu-t Kapos Holding Nonprofit Zrt. De nem kell elkeserednünk mert a fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék, a termál-, az uszoda -, valamint a wellness részleg ezen a napon is zavartalanul működik.
