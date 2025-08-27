Pénteken már nem kell korán kelned, ha a Kaposvári Nagypiacon akarsz vásárolni

Hosszú ideje a város egyik meghatározó és népszerű helye, ahol a helyi termelők közvetlenül kínálják áruikat, így garantálva a magas minőséget. A Kaposvári Nagypiac egyedi atmoszférája, a személyes találkozások és a közvetlen vásárlási élmény mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a vásárlók körében.

Sajtótájékoztató a Nagypiac pénteki nyitvatartásáról

Fotó: Muzslay Péter

Ma sajtótájékoztatót tartottak a piac területén, ahol Borhi Zsombor alpolgármester, Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a részleteket az új nyitvatartási rendről.

Nagypiac pénteki napjai

– Egy jó hírt jelenthetek be a mai napon – kezdte Borhi Zsombor –, hiszen úgy döntöttünk, kipróbálunk valami újat. Szeptember 5-én, pénteken hosszított nyitvatartással délután is lehetőség lesz vásárolni a piacon. Több megkeresés érkezett ugyanis hozzánk, miszerint sokan délelőtt dolgoznak, és nincs lehetőségük a vásárlásra. Amennyiben sikeres lesz ez az akció, a továbbiakban is folytatjuk. Bízom benne, hogy ezzel új vásárlókat is tudunk majd idecsábítani.

Kovács Sándor ügyvezető igazgató hozzátette: szeretnénk minden vásárlónak eljuttatni a hírt, hogy a hosszított nyitvatartást 18 óráig működtetni tudjuk. Erősíteni szeretnénk a pénteki napokat, ezért különböző programokkal készülünk. Az első pénteken kóstoló napot tartunk, a második héten grillszezon-záró napot szervezünk, majd egy smoothie és turmix nap következik, az utolsó pénteken pedig a sütőtök szezon nyitó napja lesz.

A kereskedők képviseletében Korpics Tibor hentes-mészárosmester elmondta:

– A piac vezetősége megkeresett bennünket ezzel az új lehetőséggel, amelyet örömmel támogatunk. Igyekszünk különféle akciókkal kedveskedni a vásárlóknak, és bizakodva tekintünk a kezdeményezés elé.

Az új nyitvatartási renddel szeretnék megkönnyíteni a hétvégi bevásárlást mindazok számára, akik a hagyományos délelőtti időszakban nem tudnak eljutni a piacra. A szeptemberi próbaidőszak eredményei pedig döntőek lesznek a jövőbeni nyitvatartási rend kialakításában.