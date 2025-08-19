augusztus 19., kedd

Huba névnap

Égi jelenség

47 perce

Indul a visszaszámlálás: sötétbe borul Európa – alig van vissza egy évünk...

Címkék#Hold#Kaposvár#Nap#reggel#jelenség

Az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb csillagászati jelenség, amelyet szabad szemmel is megfigyelhetünk. A napfogyatkozás során a Hold a Föld és a Nap közé kerül, részben vagy akár teljesen eltakarva központi csillagunkat.

Bodor Nikolett
Indul a visszaszámlálás: sötétbe borul Európa – alig van vissza egy évünk...

Fotó: Matey István

Bizonyára sokunk emlékszik a legutóbbi 1999. augusztus 11-ei teljes napfogyatkozásra, amelyet hazánkból is csodálatosan meg lehetett figyelni. Siófokon több mint félmillióan nézték a napfogyatkozást, de telt ház volt a többi parti településen, sőt, még Somogyvámoson, a Krisna-völgyben is. Akik látták, azok életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak. 

Napfogyatkozás- amikor a fény hátralép
Napfogyatkozás- amikor a fény hátralép
Fotó: MW

Napfogyatkozás Európa egén

Legközelebb 2026. augusztus 12-én  lesz látható Európában. 
A napfogyatkozás útvonala reggel kezdődik Oroszország északi részén, majd átsuhan Grönland északkeleti területére. Ezután Izland következik, majd a jelenség végigtakar Észak-Spanyolország felett is. Ibiza és Mallorca környékén is  különleges és lenyűgöző látvány fogja várni a megfigyelőket. 

  • A jelenség Magyarországról nem lesz teljes egészében megfigyelhető – csak Spanyolország területéről lehet majd látni a teljes napfogyatkozást. Aki éppen arrafelé nyaral, annak érdemes beszereznie egy speciális, napszűrő fóliával ellátott védőszemüveget a biztonságos megfigyeléshez. 

Hazánkból csupán egy részleges napfogyatkozás lesz látható, amely során a Hold a Nap korongjának egy kisebb részét takarja el. A hasonló jelenségek alkalmával a természet is különleges módon reagál – ahogy azt az 1999-es teljes napfogyatkozás idején is megfigyelték: a madarak hirtelen elhallgattak, az állatok viselkedése megváltozott, mintha egy rövid időre leszállt volna az éjszaka – mondta el Mosoni László, a Zselici Csillagpark vezetője. 

Fogyatkozás helyett gyarapodás 1999-ből

Közvetlenül a napfogyatkozás idején gyarapodott egy csöppnyi emberkével a Kovács család. Lilla, három kilóval akkor meglátta meg a napvilágot, amikor annak háromnegyedét még eltakarta a hold. Anyukája, a budapesti Kovács Gergelyné elmondta: a napfogyatkozást nézni érkeztek Kaposvárra, ám váratlanul jöttek reggel a fájások. Lillát csak augusztus 23-ára várták. Bár többen kérdezték, nekik a nagy kapkodásban eszükbe sem jutott, hogy a Napsugár nevet kapja a kislány, aki édesanyjának igazi ajándék volt: neki is tegnap volt ugyanis a születésnapja – számolt be 1999 augusztus 12-én a Somogyi Hírlap a különleges születésnapról.
Jancsó Miklós különleges örökséget hagyott maga mögött, amikor filmjében, Az Anyád a szúnyogok című nagy sikerű alkotásban örökítette meg a Magyaraországról látható Napfogyatkozást.

 

