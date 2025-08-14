Nehezen bírják a kombájnok a hőséget, milliókat költenek gépkarbantartásra aratás közben

Három kombájnt készítenek fel jelenleg a közelgő szántóföldi munkára az Igal Agro Kft-nél, a karbantartásra csaknem hatmillió forintot fordítanak. Az agrárvállalkozás hamarosan elkezdi a 110 hektárnyi napraforgó, illetve a 440 hektáron termesztett kukorica betakarítását. Az időjárástól függ, hogy mikor indul az aratás, pillanatnyilag úgy tűnik,hogy a napraforgót szeptember elején már betakarítják.