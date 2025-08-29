Sonline.hu podcast
35 perce
Nem csupán játék és szórakozás a kutyakozmetikus élete, Vida Viktória bevezet a szakma rejtelmeibe
A Sonline podcast legújabb epizódjában Bodor Nikolett egy helyi kutyakozmetikussal, Vida Viktóriával beszélgetett. Viktória már több éve dolgozik a városban, és ezúttal egy rövid beszélgetésben személyes tapasztalatairól is beszélt.
Szó esett arról is, hogy miért fontos a rendszeres ápolás a kutyák számára. Megtudtuk, milyen gyakran érdemes kozmetikushoz vinni kedvencünket attól függően, hogy milyen szőrű, mennyi idős. Kiderül az is, hogy milyen kihívásokkal szembesül a szakember mindennapi munkája során. Viktória emellett hasznos tanácsokat adott a gazdiknak, hogyan tudják otthon is megkönnyíteni kedvencük ápolását.
Sonline.hu podcast
- Mennek mint a gyogyósok: a rolleresek veszélyeiről beszélgettünk
- Amerikai mesterdiploma után nevelőegyesületével jutna rájátszásba Filipovity Péter
- Ezt hallgasd meg! Így verhetnek át használt autó vásárlásakor
- Reneszánszát éli a bakelit, népszerűek a lemezbörzék
- Ugrásszerűen fejlődik a Krisna-völgy
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre