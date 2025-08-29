augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Nem csupán játék és szórakozás a kutyakozmetikus élete, Vida Viktória bevezet a szakma rejtelmeibe

A Sonline podcast legújabb epizódjában Bodor Nikolett egy helyi kutyakozmetikussal, Vida Viktóriával beszélgetett. Viktória már több éve dolgozik a városban, és ezúttal egy rövid beszélgetésben személyes tapasztalatairól is beszélt.

Bodor Nikolett
Szó esett arról is, hogy miért fontos a rendszeres ápolás a kutyák számára. Megtudtuk, milyen gyakran érdemes kozmetikushoz vinni kedvencünket attól függően, hogy milyen szőrű, mennyi idős. Kiderül az is, hogy milyen kihívásokkal szembesül a szakember mindennapi munkája során. Viktória emellett hasznos tanácsokat adott a gazdiknak, hogyan tudják otthon is megkönnyíteni kedvencük ápolását.

 

Sonline.hu podcast

