Nem élik meg az államalapítás ünnepét a szúnyogok Csokonyavisontán

Augusztus 19-én földi szúnyoggyérítés lesz Csokonyavisonta területén a napnyugta utáni órákban. Katz Zoltán, a település polgármestere közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot. A gyérítés során alkalmazott készítmény a Deltasect Plus 20 ULV szúnyogíró szer, amely a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberekre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A felhívásban az is szerepel, hogy a kezelés ideje alatt nem jelent kockázatot a nyitott ablak, mivel azonban a készítmény zárt térben lassabban bomlik le, mint a szabadban, a permetszer leérkezéséig azonban érdemes bezárni az ajtókat, ablakokat. Földi melegködös védekezéseknél előfordulhat, hogy a gyermekek kedvet kapnak a ködben játszani, vagy közelről akarják nézni a járműveket, ezt azonban mindenképp akadályozzuk meg!