Nem volt más választás, ezért kellett kivágni a fonyódi fákat

Az elmúlt hetekben több fát kivágtak a város különböző pontjain. Nem volt más megoldás.

Koszorus Rita

Erdei Barnabás polgármester elmondta: több mint húsz fát vizsgáltak meg műszeres fakopp-állapotfelméréssel és szakmai szemrevételezéssel. A vizsgálatot egy erre jogosult szakmérnök végezte, aki 29 fából 20-at baleset- és életveszélyesnek minősített. Ezek közül 7, majd később további 9 fát kivágtak. – Csak azt a fát engedem kivágni, amelyről a szakember egyértelműen kijelenti, hogy menthetetlen, hangsúlyozta a polgármester. 

– Az érintett területeken új, egészséges facsemeték kerülnek a földbe, tette hozzá Erdei Barnabás. A városvezető azt is elmondta: 2026-ban fakataszter készítését is tervezi, amelynek első üteme a frekventált területeket – iskolák, strand, belváros – érinti majd. – Szeretném, hogy pontos képet kapjunk a városi fák állapotáról. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen tudjunk gondoskodni értékeinkről, mondta a polgármester.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
