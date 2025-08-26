Hagyományőrzés
Német nemzetiségi programot tartottak Igalban
Hagyományos német nemzetiségi találkozót szervezett augusztus 23-án az Igali Német Nemzetiségi Önkormányzat. Mézmer Csaba önkormányzati elnök és Szántó Imre igali polgármester megnyitóját követően a résztvevők kulturális műsort láthattak, amelyben fellépett a Neuer Rosenchor, a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület kórusa, valamint a Szuloki Német Nemzetiségi Egyesület vegyes kara, férfikara és tánccsoportja.
