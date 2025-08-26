Két évtizede diktálják a ritmust a Nitások

augusztus 26., kedd

Kaposvár táncéletében mérföldkőhöz érkezett egy meghatározó közösség - húsz éves fennállását ünnepli idén. A Nita Dance Club 250 növendékkel és 8 oktatóval generációkat vezet be a modern és urban tánc világába. A jubileumi évadra számos izgalmas tervvel készülnek.

Kaposvár kulturális életének egyik meghatározó szereplője a húsz éve működő Nita Dance Club, amelyet Rostás Anita alapított. Az egyesület az évek során a város egyik legnépszerűbb tánciskolájává nőtte ki magát: ma már 8 oktatóval és mintegy 250 fiatal és felnőtt növendék tanul itt modern és urban táncot

Nita Dance Club jubileum
Nita Dance Club - Fotó: Muzslay Péter

A Nita Dance Club elmúlt húsz éve.

A jubileumi évadra készülve, Vas Norberttel – az egyesület egyik oszlopos oktatója mesélt a mögöttük álló évtizedekről. A klub kezdetben egy diák tánccsoportként indult, Rostás Anitával, aki a tánc iránti szenvedélyével kezdte meg diáktársai oktatását. A nagy sikerrel, ahogyan nőtt az egyesület, úgy az osztálytermeket hamarosan felváltották tánctermek és sportcsarnokok. Az egyesület Kaposvár és környékén, valamint Dombóváron tartja ritmusban a tánc szerelmeseit. 
Az elmúlt két évtizedben számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, és a versenyszféra állandó tagjaiként mérettetik meg növendékeiket. Először 2015-ben léptek a nemzetközi verseny szintérre, Rómában versenyeztek a Dreamers-álmodozók nevű csapattal. 

NDC táncgála Kaposvár - Fotó: Muzslay Péter

Igazán nagy, örökre szóló élmény és elismerés volt, mikor a Csiky Gergely színház adott otthont a 2012-es évadzáró gála műsornak. A hagyománnyá vált évadzáró gálának az elmúlt évek során rendszeresen biztosít helyszínt a Szivárvány Kultúrpalota, amelyben idén telt ház előtt léptek fel. 
A jövőbeni terveikről egyelőre, Norbert nem árult el sok mindent, csak annyit, hogy szinte biztos, hogy a jubileumi évadra rengeteg izgalmas dologgal készülnek. A Nita Dance Club mára nemcsak a város táncéletének mozgatórugója, hanem egy összetartó közösség is, amely generációkon átívelően adja tovább a mozgás és a színpadi jelenlét örömét. 

 

 

