A bolhói Nótár Mary a zenébe menekül nehéz sorsa elől

Horváth Dzsenifert, a bolhói Nótár Mary-t már sokan ismerhetik olvasóink közül, a dél-somogyi csalogány életében továbbra sem telik el úgy nap, hogy legalább egy órácskát ne foglalkozna a zenével. Dzseni élete sajnos újabb tragikus fordulatot vett, de a fiatal lány ebből is fel tudott állni, sőt, merítkezik belőle.

A bolhói Nótár Mary sosem adja fel

Fotó: Horváth Dzsenifer

A bolhói Nótár Mary köszöni szépen jól van, és megnyugtat mindenkit, a zenélést sosem fogja abbahagyni. A dalok gyártása mellett már unokatestvérei zenei pályáját is egyengeti, mindezek mellett pedig beteg szüleit is minden nap ápolja.

A bolhói Nótár Mary pályája sokáig felfelé ívelt

Horváth Dzsenifer egy 21 éves bolhói lány, már egészen kicsi kora óta foglalkozik a zenéléssel, zenész családból származik. Nagypapája cimbalmon és hegedűn is játszott, így nem esett messze az alma a fájától. Dzseni egy gitárral és csodás hangjával hódítja meg a világot.

Kilenc évesen már elkezdett gitározni, teljesen autodidakta módon tanult meg mindent. Képezte magát, videókat nézett és mindeközben elkezdett énekelni. 2022-ben Dzseni úgy döntött, saját dalok írásába kezd, hiszen TikTok követői is leginkább saját, rögtönzött dalait kedvelik. 2024-ben még a Megasztárban is járt, amit sajnos édesapja betegsége miatt félbe kellett szakítania. Dzseni ezek után otthon maradt beteg édesapját ápolni, de a zenélést nem hagyta abba, saját dalokat és feldolgozásokat kezdett el gyártani Tik-Tok oldalára, ahol szép követőtábort gyűjtött össze.

A hangzásában szinte tisztára Nótár Maryhez hasonló bolhói énekes még a Megasztárban is járt

Fotó: Horváth Dzsenifer

Horváth Dzsenifer sosem adja fel

Most azonban sajnos újabb nehéz időszakhoz érkezett Dzseni élete.

– Édesanyám COPD-s tüdőbeteg lett, így minden figyelmem, energiám és szeretetem most hozzá kötődik. Sokszor fárasztó, lelkileg és testileg is megterhelő ez az út, de soha nem adom fel, minden nap arra törekszem, hogy erősebben nézzek előre, még ha lassabban is haladok, mint szeretném. Sok minden visszahúz, igyekszem tudatosan figyelni a belső világomra, és abból a kevésből is alkotni, amit az élet épp megenged – mesélte Horváth Dzsenifer.

A bolhói Nótár Mary testvéreinek gyermekeit is nagyon érdekli a zene világa, így Dzseni mostanság őket tanítja. Ezen kívül pedig a négy fal között ír dalokat, ami rendkívüli módon fel tudja tölteni, hiszen a zenész hölgy számára a zene a gyógyír mindenre. Ezt pedig rajongói is értékelik.

– Rengeteg kedves üzenetet kapok, amelyekben azt írják, hogy a dalaim átsegítik őket a nehézségeken, erőt adnak, mosolyt csalnak az arcukra. Ez a szeretet, ez a visszajelzés minden fáradtságot megér, és azt mutatja, hogy amit adok, az valóban értékes. Természetesen akadnak kritikus hangok is, de ezek nem gyengítenek, hanem éppen ellenkezőleg, inkább erősítenek. Ők nem ismerik a történetemet, a küzdelmeimet, a sebeimet és azt az erőt, amiből minden nap táplálkozom – mesélte Horváth Dzsenifer.